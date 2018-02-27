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Хикмет Гаджиев разоблачил ложь армян во время дебатов с экс-советником Пашиняна на телеканале Al Jazeera İnternational – ВИДЕО 

Сегодня в 11:42 ~ 2 минуты на чтение 411
Хикмет Гаджиев разоблачил ложь армян во время дебатов с экс-советником Пашиняна на телеканале Al Jazeera İnternational – ВИДЕО 
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел дебаты с бывшим дипломатическим советником премьер-министра Армении Арсеном Харатяном в передаче İnside Story на телеканале Al Jazeera İnternational. 
 
Как сообщает 1news.az, в ходе дебатов Хикмет Гаджиев отметил, что Армения, применяя силу, оккупировала территории Азербайджана, совершила кровавую этническую чистку на оккупированных территориях и в соответствии с международным правом несет юридическую ответственность. 
 
Х.Гаджиев отметил, что конфликт должен быть решен поэтапно, и в качестве предварительного шага армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, однако премьер-министр Армении своими противоречивыми заявлениями нарушил переговорный процесс. 
 
Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что Армения, скрываясь за режимом прекращения огня, осуществляет на оккупированных территориях незаконную деятельность, в том числе и незаконную политику заселения. 
 
В ответ на утверждения бывшего дипломатического советника Пашиняна об установлении демократии в Армении Х.Гаджиев отметил, что власти Армении, где устанавливается революционная диктатура, арестовываются журналисты и оппозиционеры, не имеют права говорить о демократии. 
 
Он также подчеркнул, что демократическое государство не оккупирует территорию другого государства и не проводит кровавой этнической чистки. 
 
В ходе дебатов Х.Гаджиев довел до внимания факты по событиям на Товузском направлении государственной границы, очередной провокации и военной авантюре Армении. 
 
Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции. 
 
С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. 
 
В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.
 
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С. Агаева

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