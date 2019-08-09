«Хочу такие ноги»: Кейт Миддлтон впервые надела шорты - ФОТО

Герцогиня Кембриджская впервые надела короткие шорты, в которых приняла участие в благотворительной парусной регате, и стала объектом восхищения пользователей соцсетей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gazeta.Ru, ноги Кейт Миддлтон даже заставили некоторых записаться в тренажерный зал со словами «я приду туда с этой фотографией». К тому же, на регате поклонников Виндзоров удивила ее дочь Шарлотта, показавшая собравшимся язык.

За все время, которое прошло с того момента, как Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма в Вестминстерском аббатстве в 2011 году, герцогиню Кембриджскую еще ни разу не видели в шортах. Поэтому, когда 37-летняя мать троих детей приняла участие в благотворительной парусной регате на острове Уайт в облегающих коротких шортах, многие поклонники были очень удивлены.

Герцогиня Кембриджская надела шорты для публичного мероприятия впервые за 11 лет, если верить папарацци, которые следят за ней с 2004 года — тогда их отношения с будущим королем перестали быть секретом.

Теперь Кейт продемонстрировала свои безукоризненные ноги в облегающих синих шортах, пока помогала команде управлять яхтой во время гонки.

После публикации снимков с регаты поклонники герцогини начали писать о ногах Миддлтон в соцсетях. Одна из пользователей написала: «Буду с вами предельно откровенна. Я завожу себе тренера и беру эти фотографии с собой, чтобы мне сделали ее ноги». Все посты на эту тему содержали исключительно восхищение телосложением будущей королевы-консорта, а также ожидаемые вопросы о том, как супруга принца Уильяма может совмещать воспитание троих детей, активную благотворительную деятельность и поддерживать фигуру.

Тимур Рзаев, Г.Р.