Хорошая новость для жителей Баку: В столицу привезено почти полсотни немецких лифтов - ФОТО

Продолжается исполнение распоряжения Президента Ильхама Алиева об обновлении лифтового хозяйства Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, для этого ПО «Lifttəmir» заключило контракт с немецкой компанией Wittur Holding GMBH, имеющей большой опыт и технические возможности в этой сфере.

ПО «Lifttəmir» и Wittur Holding GMBH провели совместное мероприятие с участием многих азербайджанских компаний, посвященное состоянию лифтового хозяйства столицы, установке новых лифтов и предстоящим работам в этой сфере.

Руководитель отдела глобальных продаж Wittur Holding GMBH Ахмет Ёрс, маркетинг-директор Герд Имбуш рассказали об истории компании, ее продукции, бизнес-партнерах, реализуемых в различных странах мира, в том числе в Азербайджане, проектах. В свою очередь, глава «Lifttəmir» Халид Алекперов, Герд Имбуш и руководитель отдела европейских продаж Wittur Holding GMBH Ральф Хунтер рассказали об установке новых лифтов в Баку и предстоящих работах.

Отмечено, что до конца года в Баку установят 542 новых лифта. 458 из них уже доставлены в Баку. 162 лифта уже установлено и принято к эксплуатации МЧС, 296 - устанавливаются. Лифты устанавливаются в Низаминском, Гарадагском, Наримановском, Бинагадинском, Сабунчинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку.

Параллельно ремонтируются не исчерпавшие срок эксплуатации лифты, создается единый диспетчерский центр, повышается уровень знаний технического персонала.

На мероприятии было отмечено, что лифты по своим техническим параметрам и качеству превосходят все ранее закупленные, ими могут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями.

Каждый лифт стоит 12 тысяч 800 долларов США. Работа по установке новых лифтов продолжится и в 2020 году. Заключенные договоры и проделанная работа будут находиться под контролем ИВ Баку.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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