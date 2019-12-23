Хошгядям обвинила Минздрав: «Скорая» ехала свыше 40 минут - ВИДЕО

Известная телеведущая Хошгядям Хидаятгызы выступила с критикой работы Министерства здравоохранения.

Как сообщает 1news.az, телеведущая поделилась видеозаписью с места ДТП, произошедшего на проспекте Нобеля, у светофора возле здания Xəzər TV.

«Очевидцы позвонили в «103», но «Скорая» приехала больше чем через 40 минут, хотя на дороге нет пробок. Иншаллах, эта девушка не умрет», - заявила Х.Хидаятгызы, направив камеру в сторону пострадавшей в ДТП.

Комментируя эти обвинения, в пресс-службе Министерства здравоохранения АР заявили 1news.az, что они ложные.

«Вызов поступил в 10:45, и уже в 11:00 бригада «Скорой медицинской помощи» прибыла на место.

В Клинический медицинский центр были доставлены 21-летняя девушка с закрытой черепно-мозговой травмой и 43-летний мужчина с различными травмами. Их состояние оценивается как тяжелое», - подчеркнули в Минздраве.

Тимур Рзаев, Э.Т.