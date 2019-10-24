Huawei: Инновационные идеи Азербайджана станут топливом для двигателя мировых исследований и внесут неоценимый вклад в развитие человечества - ФОТО

23 октября в рамках Недели инноваций-2019, проходящей в Центре Гейдара Алиева, состоялось масштабное мероприятие Huawei Eurasia Innovation Day.

В рамках данного проекта, осуществляемого Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций - Huawei, всем гостям мероприятия была создана возможность ознакомиться с последними новинками в сфере высоких технологий и инноваций, принять участие в серии конференций и форумов, посетить выставки, где были представлены самые передовые новинки в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Особо подчеркнем, что Huawei Technologies Azerbaijan LLC является одним из главных партнеров Недели инноваций. Напомним, что несколько лет назад компания Huawei объявила о своем новом видении «Открыть цифровые технологии каждому человеку, дому и организации», которое из мечты превратилось в реальность.

Об этом подробно рассказал на открытии Huawei Eurasia Innovation Day вице-президент Huawei по Евразийскому региону Wu Sai: «Недавно в Китае отметили 70-летний юбилей основания КНР, и за это время мы прошли через многое. Китай, как и Азербайджан, на пути своего развития преодолел множество проблем, справился со многими трудностями. Обратившись к истории, мы видим, что в ходе индустриализации разным странам приходилось решать вопрос неравенства земельных, производственных и человеческих ресурсов. В ходе цифровой трансформации от этого неравенства не останется и следа».

Wu Sai отметил, что сегодня абсолютно все государства и народы на планете Земля обладают славной историей и богатой культурой, пытаясь собственными усилиями доказать ценность своего существования: «Ранее мы высекали нашу историю в каменных скульптурах, но тяжелые камни тяжело перемещать. Ранее каждая цивилизация на собственном языке записывала свою историю на бумаге, но носителям других языков было сложно ее прочесть. Цивилизациям было непросто понять друг друга. Сейчас мы переносим весь физический мир в цифровую вселенную. И этот тренд невозможно остановить».

Вице-президент Huawei по Евразийскому региону считает, что цифровизация дает равные возможности каждому человеку, народу, стране, и независимо от расы, цвета кожи, истории, мировоззрения в мире единиц и нулей мы все находим общий язык: «В процессе цифровой трансформации должен участвовать каждый человек и каждая страна – в мире будущего интеллект будет везде. Решение задач цифрового мира будет зависеть от наших знаний. Как дать человечеству возможность быстро получать знания? Как эти знания превратить в инновации? Это и есть тот вопрос, который предстоит решить мне, вам, нашему поколению».

Рассказал Wu Sai и о том, какие, по его мнению, возможности имеет отдельный человек в процессе цифровизации, и каких результатов он может добиться: «Я и мои соседи по комнате университетского общежития вряд ли сможем впятером произвести автомобиль. Но мы вполне можем разработать приложение для удаленного управления автомобилем. Главное, чтобы автомобиль был подключен к сети. Именно так Huawei посредством 5G-сетей позволяет управлять карьерными экскаваторами из офиса и транспортировать породу на беспилотных самосвалах».

Подчеркнем, что за 32 года своего существования Huawei разработала множество продуктов, среди которых программируемые коммутаторы, маршрутизаторы, оптоволоконные линии связи, мобильные решения в области 3G и 4G, смартфоны и т.д., что позволило ей стать одной из ведущих компаний в отрасли. Сегодня мобильный Интернет и смартфоны в корне изменили труд и образ жизни каждого жителя Земля - Huawei eжегодно вкладывает в исследования и разработки 10-15% от годовой выручки.

«За последние 10 лет объем этих инвестиций составил около 70 млрд долларов. Эти средства были вложены не только в наши собственные разработки, но и в различные исследовательские и стандартизирующие организации, университеты и их студентов по всему миру. В Азербайджане мы проводим программу «Семена будущего» (Seeds for the Future), в которой ежегодно могут принять участие 10 студентов. Благодаря удаленному обучению все могут получить равное образование», - рассказал Wu Sai, подчеркнув, что благодаря коммуникационным сетям объединяются миллионы устройств, и благодаря компьютерам люди могут говорить на одном языке инноваций, отметив, что у каждого должно быть равное право на идею и равное право на мечту.

«200 лет назад пароход дал нам возможность покорить океаны, а 100 лет назад двигатель внутреннего сгорания дал нам возможность объехать весь мир. Сегодня цифровые технологии дают нам возможность расширить наши мечты. Нефть Каспийского моря - это топливо для двигателя мировой промышленности. Мы надеемся, что инновационные идеи Азербайджана станут топливом для двигателя мировых исследований и внесут неоценимый вклад в развитие человечества», - такими словами свою речь на открытии Huawei Eurasia Innovation Day завершил вице-президент Huawei по Евразийскому региону.

В ходе Huawei Eurasia Innovation Day с представителями ведущих азербайджанских СМИ встретился и генеральный директор Huawei Technologies Azerbaijan LLC Canlin Lu, подробно рассказавший представителям СМИ о программе возможного внедрения технологии 5G в Азербайджане: «Сейчас в мире наступила эра 5G. В отличие от эпох 3G и 4G, 5G подразумевает большую пропускную способность, низкую задержку во времени и более широкие возможности подключения, что является еще одним качественным изменением в коммуникационных технологиях».

Canlin Lu подчеркивает, что сеть 5G позволит предприятиям, связанным с автомобильным Интернетом, интеллектуальным производством и электросетями, обнаружить сферы применения, новые точки экономического роста, предполагая, что к 2025 году 5G поможет компаниям определенных отраслей увеличить доходы на 10%, 5G охватит 38% населения мира, а без «Интернета вещей» количество соединений 5G превысит 1,3 миллиарда.

«В период с 2009-го по 2018 год компания Huawei внедряла новейшие технологии и инвестировала в общей сложности 2 миллиарда долларов США в исследования и создание стандартов 5G, разработку продуктов и т.д. В настоящее время число основных патентов компании в области 5G составляет около 20% от общемировой отрасли. Являясь единственным поставщиком комплексных решений 5G, компания Huawei заключила более 60 коммерческих контрактов и отгрузила 400 000 модулей. Конкурентоспособность предлагаемых решений и объемы поставок Нuawei стремительно растут. Я верю, что эра 5G в Азербайджане скоро наступит, мы очень хотим предоставлять услуги 5G населению и корпоративным клиентам в Азербайджане», - подчеркивает генеральный директор Huawei Technologies Azerbaijan LLC.

В беседе с журналистами Canlin Lu также подробно рассказал и о проекте «Семена будущего», проведенном компанией Huawei на местном уровне, в рамках которого студенты из Азербайджана поедут в Китай, чтобы познакомиться с новейшими технологиями ИКТ: «Будучи лидером отрасли ИКТ, Huawei стремится помогать развитию отрасли ИКТ в Азербайджане, что приведет к долгосрочному устойчивому развитию экономики, общества и окружающей среды страны. Huawei считает, что образование является ключевым звеном в новых возможностях, способствует стабильному и справедливому развитию государства. Таким образом, глобальная деятельность Huawei в области корпоративной социальной ответственности (КСО), связанной с образованием и передачей знаний, является наиболее важной сферой для компании».

Отметим, что проект «Семена будущего» является флагманом Huawei в области КСО - отбирая студентов и молодых государственных служащих, работающих в области ИКТ для обучения в Китае, компания сможет обменяться своим опытом в области ИКТ и межкультурным опытом управления бизнесом с азербайджанскими молодыми талантами, и соответственно вырастить профессиональные кадры в области ИКТ, оказать содействие в развитии местной индустрии ИКТ.

Canlin Lu напомнил, что в 2008 году Huawei запустила проект обучения талантов «Семена будущего» с целью помочь местным талантам в области ИКТ, оказать содействие в передаче знаний, улучшить понимание и повысить заинтересованность людей в отрасли ИКТ, а также стимулировать различные страны и регионы принять участие в создании цифровых сообществ: «С 2013 года Huawei реализовывает глобальный проект сотрудничества между предприятиями и учебными заведениями - Институтом информационных и сетевых технологий Huawei (HAINA), также известном как Huawei ICT Academy. Ha сегодняшний день более 100 000 студентов приняли участие в программе развития талантов Huawei».

Генеральный директор Huawei Technologies Azerbaijan LLC особо подчеркнул, что Huawei придает большое значение деятельности Азербайджана по развитию талантов в области ИКТ и КСО: «Совместно с 5 вузами была открыта Академия Huawei по обучению кадров в области ИКТ (Авторизованная академия информации и сетей Huawei, Huawei Authorized Information and Network AАcademy), проведены такие мероприятия, как «Прекрасный Азербайджан» и «Семена будущего», и ежегодно студентов-отличников приглашают в Китай в штаб-квартиру Huawei на практику».

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