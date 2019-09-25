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И не было лучше брата: В Азербайджане парень спас сестру от похищения, но сам сильно пострадал

Сегодня в 12:38 ~ 1 минута на чтение 100
И не было лучше брата: В Азербайджане парень спас сестру от похищения, но сам сильно пострадал
В селе Чинарлы Шамкирского района на улице пытались насильно похитить 20-летнюю К.Х., чтобы создать с ней семью.
 
Как сообщает 1news.az, увидев это, младший брат девушки, 18-летний Мамед Ханвердиев бросился к похитителям и смог отбить у них сестру. Но сам молодой человек при этом серьезно пострадал – один из похитителей ударил его, в результате чего Мамед упал и ударился головой.
 
С черепно-мозговой травмой Мамеда Ханвердиева доставили в реанимацию Центральной районной больницы Шамкира, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
 
По факту начато предварительное расследование.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
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