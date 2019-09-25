И не было лучше брата: В Азербайджане парень спас сестру от похищения, но сам сильно пострадал

В селе Чинарлы Шамкирского района на улице пытались насильно похитить 20-летнюю К.Х., чтобы создать с ней семью.

Как сообщает 1news.az, увидев это, младший брат девушки, 18-летний Мамед Ханвердиев бросился к похитителям и смог отбить у них сестру. Но сам молодой человек при этом серьезно пострадал – один из похитителей ударил его, в результате чего Мамед упал и ударился головой.

С черепно-мозговой травмой Мамеда Ханвердиева доставили в реанимацию Центральной районной больницы Шамкира, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту начато предварительное расследование.

Тимур Рзаев, Г.Р.