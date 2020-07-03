Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии 

«Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которая состоялась по инициативе Президента Афганистана посредством видеоконференции.
«Уже полностью функционирует транспортный коридор Восток-Запад. В 2019 году по этому коридору было перевезено 8,7 миллиона тонн грузов. В первые четыре месяца нынешнего года эта цифра уже достигла 3 миллионов тонн. Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 миллиона тонн, а за четыре месяца нынешнего года - 800 тысяч тонн грузов. В рамках транспортного коридора Восток-Запад Азербайджан добился положительных результатов в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном. 9 из 21 документа, подписанного в ходе моего официального визита в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора. В первом полугодии 2020 года в Алятском международном морском торговом порту в направлении Туркменистана и обратно было перевалено более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 28 процентов больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Объем переваленных сухих грузов вырос в 7,7 раза и составил более 370 тысяч тонн. Туркменская сторона приглашена к участию в консорциуме, который будет создан для управления терминалом удобрений, намеченным для строительства в порту», - сказал Президент Ильхам Алиев.
Как отметил глава государства, после соединения в 2018 году маршрута Лапис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс грузы из Афганистана стали перевозиться из Туркменистана в Азербайджан и далее в западном направлении.
«Первый экспериментальный груз, отправленный в декабре 2018 года из Афганистана, в течение 12 дней был доставлен в бакинский порт. В январе-мае нынешнего года через Азербайджан в направлении Афганистана и обратно было перевезено 55,5 тысячи тонн грузов. В указанный период Азербайджан доставил транспортными самолетами в Афганистан 12 тысяч тонн грузов, принадлежащих нашей и другим странам. Азербайджан утвердил себя на мировой арене как надежная транзитная страна. Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.
С.Агаева