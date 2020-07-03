Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии 

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«Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии».

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Как сообщаетсо ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которая состоялась по инициативе Президента Афганистана посредством видеоконференции.

«Уже полностью функционирует транспортный коридор Восток-Запад. В 2019 году по этому коридору было перевезено 8,7 миллиона тонн грузов. В первые четыре месяца нынешнего года эта цифра уже достигла 3 миллионов тонн. Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 миллиона тонн, а за четыре месяца нынешнего года - 800 тысяч тонн грузов. В рамках транспортного коридора Восток-Запад Азербайджан добился положительных результатов в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном. 9 из 21 документа, подписанного в ходе моего официального визита в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора. В первом полугодии 2020 года в Алятском международном морском торговом порту в направлении Туркменистана и обратно было перевалено более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 28 процентов больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Объем переваленных сухих грузов вырос в 7,7 раза и составил более 370 тысяч тонн. Туркменская сторона приглашена к участию в консорциуме, который будет создан для управления терминалом удобрений, намеченным для строительства в порту», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, после соединения в 2018 году маршрута Лапис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс грузы из Афганистана стали перевозиться из Туркменистана в Азербайджан и далее в западном направлении.

«Первый экспериментальный груз, отправленный в декабре 2018 года из Афганистана, в течение 12 дней был доставлен в бакинский порт. В январе-мае нынешнего года через Азербайджан в направлении Афганистана и обратно было перевезено 55,5 тысячи тонн грузов. В указанный период Азербайджан доставил транспортными самолетами в Афганистан 12 тысяч тонн грузов, принадлежащих нашей и другим странам. Азербайджан утвердил себя на мировой арене как надежная транзитная страна. Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

С.Агаева