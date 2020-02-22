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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме - ФОТО

22 Февраля, 2020 в 14:41 ~ 1 минута на чтение 413
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме - ФОТО

21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме.

Во время знакомства со зданием глава нашего государства и первая леди были проинформированы о том, что здесь предусмотрено создание всех условий для деятельности Центра азербайджанской культуры, а также нашего посольства.

В здании планируется провести ремонтно-восстановительные работы на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации, связанные с проектом капитального ремонта здания и предстоящей работой.

1news.az

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