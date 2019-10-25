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Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана

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Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана

Более 25 лет как исторические земли Азербайджана - Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов - находятся под армянской оккупацией.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Глава государства отметил, что Армения провела в отношении азербайджанцев политику этнической чистки, более 1 миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Армения учинила  Ходжалинский геноцид,  в результате которого  613 безвинных граждан,  в том числе 106 женщин, 63 ребенка, были зверски убиты лишь потому, что они были азербайджанцами. Ходжалинский геноцид признан более десятью странами мира», - сказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что в 1993 году СБ ООН принял 4 резолюции, требующие безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских территорий.

«К сожалению, эти резолюции не были выполнены, в то время как некоторые другие резолюции  выполняются в течение пары дней», - сказал глава государства и отметил, что необходимо положить конец двойным стандартам.

«На оккупированных территориях были уничтожены исторические памятники, мечети, кладбища, разгромлены музеи. Армения преднамеренно на оккупированных территориях с целью стереть азербайджанский след меняет все топонимы, проводит политику заселения и занимается незаконной деятельностью», - сказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что Карабах - исконно азербайджанская земля, и конфликт должен быть решен только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Глава государства выразил благодарность членам Движения неприсоединения за принятые документы по решению нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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