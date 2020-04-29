Ильхам Алиев: Нам следует мобилизовать усилия и расходовать больше средств с тем, чтобы найти легкий путь выхода из кризиса

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Азербайджан признателен Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) за поддержку важнейших проектов, связанных с инфраструктурой и энергетической инфраструктурой, в том числе Южного газового коридора.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе состоявшейся 28 апреля видеоконференции с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Выражая отношение к совместным планам, глава государства коснулся в частности «зеленой программы». Он отметил, что азербайджанская сторона очень серьезно подходит к этому вопросу: «Мне сообщили, что в настоящее время у нас 9 проектов. Проекту управления отходами в Гяндже уже дан зеленый свет. Думаю, «Гянджа – Зеленый город» может стать хорошим примером для других крупных городов Азербайджана».

Он также отметил, что Азербайджан очень охотно подходит к вопросам возобновляемой энергии. «В январе мы подписали с двумя опытными компаниями в области возобновляемой энергии предварительные документы, связанные со строительством солнечной и ветряной электростанций на 440 мегаватт. Насколько мне известно, Европейский банк реконструкции и развития планирует оказать им поддержку. Очень важно, чтобы коронавирус не повлиял на планы этих компаний, - сказал Ильхам Алиев. - Несколько дней назад наш министр энергетики сообщил мне, что они серьезно подходят к своим обязательствам. Это, конечно, широко распахнет двери и перед другими крупными компаниями. Вам, наверное, известно, что в тендерном процессе участвовали 7 основных энергетических компаний. Что касается компаний, которые в этот раз не прошли, то мы обратились к ним отдельно с предложением о проведении очередных переговоров».

Глава государства отметил необходимость принятия в период кризиса очень серьезных мер: «Нам следует мобилизовать свои усилия и расходовать больше средств с тем, чтобы найти легкий путь выхода из кризиса. Это такая ситуация, к которой никто не был готов. Как мы преодолеем эту ситуацию, какими будут последствия, как мы должны оценивать эти последствия, как планировать приоритеты? Поэтому, господин президент, мы будем нуждаться в поддержке банка и вашей поддержке, экспертной помощи, потому что, как я уже сказал, ни одна страна в мире не сталкивалась с такой ситуацией».

Глава Азербайджана отметил, что в настоящее время основным приоритетом в инфраструктурном секторе для страны может стать вопрос орошения, «так как все остальные инфраструктурные проекты, можно сказать, завершились».

«В прошлом году мы столкнулись с очень серьезной засухой. В нынешнем году также наблюдается серьезная засуха. Объемы воды в хранилищах малы как никогда. Такую засуху, как в прошлом году, не помнит даже старшее поколение. Поэтому орошение превращается в важнейший инфраструктурный проект», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Он отметил, что с этой целью недавно создана государственная комиссия: «Вначале они оценят все наши водные ресурсы. Для контроля за водными ресурсами у нам необходима электронная система. После этого будет проведена оценка нашей инфраструктуры. Большая ее часть является наследием советского времени. Порой потери воды у нас составляют даже 40-50 процентов, так как эти каналы, можно сказать, полностью утратили все свои качества. Мы пригласим иностранных специалистов».

«Мы опираемся на вашу поддержку не только в финансовом отношении, но и с точки зрения экспертных умений, с тем, чтобы у нас были проекты как на короткую, так и среднюю перспективу. Нам не нужен долгосрочный стратегический план, так как в этом случае нам потребуется пять лет. Мы готовы выделить свои ресурсы. Конечно, если бы банк поддержал, то было бы прекрасно. Но главное – надлежащее управление проектом», - заявил глава государства.

«Что касается государственных предприятий, то министр экономики работает над этим вопросом. Как уже было отмечено, коммерциализация, частичная приватизация – возможно, нам необходимо обсудить это с вами, чтобы знать, какими будут первоначальные шаги. На самом деле мы готовы к этому.

Есть еще вопрос корпоративного управления. В настоящее время, как вам известно, мы обсуждаем больше идею головной организации с целью координации, так как одна из наших проблем связана с недостаточной координацией между государственными компаниями. Даже в транспортном секторе, одном из наиболее перспективных секторов, на сегодняшний день, мы видим, что корпоративные интересы компаний преобладают над государственными. С этой целью будет создана дополнительная рабочая группа», - сказал Президент Ильхам Алиев.

1news.az