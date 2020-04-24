Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в кварталах из жилых зданий для вынужденных переселенцев - ФОТО 

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24 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился на территории Абшеронского района с ходом строительных работ в кварталах, состоящих из жилых зданий для 3042 вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях города Сумгайыт.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, информируя главу государства о проделанной работе, сказал:

- Уважаемый господин Президент, это – участок, предусмотренный для строительства на территории Абшеронского района за счет средств, выделенных по Вашему поручению из Нефтяного фонда, жилья для 1890 семей. В настоящее время здесь возводятся два поселка. Один из них предназначен для 1890, а другой – для 1152 семей. В первом поселке строятся школа на 1512 ученических мест, детский сад на 280 мест, клуб-общинный центр и музыкальная школа.

В другом поселке строятся 29 девятиэтажных жилых зданий. А в этом поселке предусмотрены 35 жилых зданий, их строительство в настоящее время продолжается. Строительство началось 15 января этого года, привлечена рабочая сила в составе 2200 человек, используется современная техника. Мы продолжаем работать высокими темпами с учетом условий строительства и планируем, что поселок будет полностью готов к концу ноября.

Президент Ильхам Алиев: Оба проекта?

Ровшан Рзаев: Да, оба проекта, так запланировано. В настоящее время работы идут высокими темпами.

Президент Ильхам Алиев: То есть, в целом, здесь будет размещено более 3 тысяч семей.

Ровшан Рзаев: Да, здесь будут размещены 3 тысячи 42 семьи. Это в основном вынужденные переселенцы, которые будут переселены из Сумгайыта. В городе Сумгайыт размещено более 13 тысяч семей. По поручению уважаемого Первого вице-президента Мехрибан ханым подготовлена дорожная карта для города Сумгайыт. Число переселенцев, проживающих в сложных условиях в административных зданиях Сумгайыта, составляет чуть более 3 тысяч. Мы разместим здесь их и более 1500 человек, проживающих в сложных условиях в административных зданиях Абшеронского района.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, в первую очередь разместите людей, проживающих в наиболее тяжелых условиях, значительная часть их будет размещена здесь. После этого данные проекты будут продолжены.

Ровшан Рзаев: Уважаемый господин Президент, по Вашему поручению здесь для комитета была выделена территория площадью 50 гектаров. Из них 17 гектаров использованы. В первом поселке проживает 1001 семья. В декабре 2018 года Вы отметили открытие этого поселка. В настоящее время строятся второй и третий поселки. Остается еще 12 гектаров, на которых по проекту мы сможем разместить 1008 семей. По Вашим поручениям проект полностью изменен, вместо предусмотренных 2500 семей здесь будут размещены около 5000 тысяч семей.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Мы должны спланировать эти территории так, чтобы построить здания с максимальной эффективностью. Как число этажей, так и объем общественных зон здесь должны соответствовать правилам градостроения. Конечно, в каждом поселке должны функционировать школа, детский сад, медицинский пункт, места для торговли. До сих пор построен этот поселок.

Ровшан Рзаев: Да, здесь проживает 1001 семья. Здания – семиэтажные, поселок возведен на 17 гектарах. Но после Ваших поручений проект был пересмотрен, и в новых поселках уже строятся девятиэтажные здания.

Президент Ильхам Алиев: В целом, в этих поселках с учетом ранее построенных зданий будет размещено более 4 тысяч семей. Я дал указание обеспечить все коммуникации – газ, свет, дороги, водоснабжение, все условия.

Ровшан Рзаев: Проводится озеленение.

Президент Ильхам Алиев: Озеленение, общественные зоны. Очень хорошо, планируйте и на следующий год, потому что в Сумгайыте и Абшеронском районе пока еще много вынужденных переселенцев. В последние годы мы разместили значительную их часть, поэтому строительные проекты здесь должны продолжаться. В том числе в Баку и во всех остальных местах. Это здание предназначено для школы?

Ровшан Рзаев: Да, это школа, она состоит из 3 корпусов, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Она предназначена для обоих поселков?

Ровшан Рзаев: Да. Для обоих поселков. Учащихся посчитали, все разместятся. Все проекты подготовлены в соответствии с правилами градостроения.

Президент Ильхам Алиев: Сколько этажей в этих зданиях?

Ровшан Рзаев: Семь. А сейчас строятся девятиэтажные здания.

Президент Ильхам Алиев: В дальнейшем могут быть построены и двенадцатиэтажные здания, чтобы мы могли разместить больше людей.

Ровшан Рзаев: Будет сделано. По Вашему поручению нам выделили место в Бинагадинском районе. После Вашего поручения мы планируем построить там двенадцатиэтажные здания.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо.

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Отметим, что на сегодняшний день под руководством Президента Ильхама Алиева на государственном уровне реализованы многочисленные важные проекты в области решения жилищно-бытовых и социальных проблем вынужденных переселенцев. Большую поддержку политике, осуществляемой государством в этом направлении, оказал и Фонд Гейдара Алиева.

На сегодняшний день улучшены жилищно-бытовые условия 62494 семей вынужденных переселенцев, в целом 315 тысяч наших соотечественников из этой категории. В 2020 году планируется продолжить эту работу. Все это свидетельствует о том, что меры, осуществляемые под руководством Президента Ильхама Алиева с целью улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, носят последовательный характер.

1news.az