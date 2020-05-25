Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь братский народ Беларуси с национальным праздником – Днем независимости.

Осуществляемые под Вашим руководством последовательные преобразования и структурные реформы явились надежным фундаментом для достижения высоких результатов в социально-экономическом развитии страны, обеспечении благосостояния граждан.

Народы Азербайджана и Беларуси связывают исторически сложившиеся отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Отрадно, что конструктивный межгосударственный диалог с каждым годом становится все более содержательным и динамичным.

Уверен, что всестороннее развитие и укрепление традиционно дружественных связей, а также использование солидного потенциала азербайджано-белорусского многопланового взаимодействия и впредь будут служить интересам наших народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а Республике Беларусь – процветания и благополучия», - говорится в письме.

С.Агаева