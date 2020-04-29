Ильхам Алиев: У нас было два варианта... Мы выбрали защиту жизни людей

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Решение о введении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса далось нелегко.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе состоявшейся 28 апреля видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

«Мы понимали, что возникнут неудобства для людей, будет нанесен большой удар по нашему экономическому развитию, при том, что показатели нынешнего года были весьма обнадеживающими.

Но у нас было два варианта. Первый вариант – защита жизни и здоровья людей, а второй – приоритет спасения экономики. Поэтому с самого начала мы выбрали защиту жизни людей. Это – цель всей проводимой нами работы, и мы полностью мобилизовали свои усилия в данном направлении», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в Азербайджане проведено более 120 тысяч тестов и по их количеству на душу населения страна занимает одно из ведущих мест. Были созданы дополнительные лаборатории, которых в настоящее время 18. Пациенты, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в 22 государственных больницах, в том числе в недавно сданной в эксплуатацию современной больнице на 575 коек.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время на карантинном режиме находятся около 2000 азербайджанских граждан, и эта цифра снижается. Это – лица, прибывшие из-за рубежа, и те, кто находился в контакте с ними. Они размещены в 4-5-звездочных гостиницах и обеспечены условиями, отвечающими высоким стандартам.

«Результат периодически ужесточаемых ограничительных мер был положительным, и вот уже две недели у нас наблюдается положительная динамика. То есть, выздоровевших больше, чем инфицированных. Относительно низкий процент смертности свидетельствует о том, что работа ведется в позитивном направлении», - сказал глава государства, отметив, что с 27 апреля в Азербайджане ограничительные меры смягчаются.

1news.az