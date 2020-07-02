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Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-американские отношения дружбы и партнерства  будут и впредь расширяться 

Сегодня в 16:54 ~ 1 минута на чтение 119
Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-американские отношения дружбы и партнерства  будут и впредь расширяться 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту США Дональду Трампу по случаю Национального праздника – Дня независимости. 
 
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР. 
 
«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный американский народ с Днем независимости. 
 
Около 30 лет между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки существуют успешные отношения сотрудничества. За эти годы американские компании сыграли важную роль в развитии энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий и других важных сфер в нашей стране. 
 
В то же время наши страны установили образцовые связи сотрудничества в области укрепления международной безопасности и борьбы с терроризмом. Уверен, что азербайджано-американские отношения дружбы и партнерства совместными усилиями будут и впредь расширяться. 
 
Надеемся, что Соединенные Штаты Америки, являющиеся страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, умножат свои усилия в направлении скорейшего справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, Хельсинкского Заключительного акта в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. 
 
Еще раз хочу отметить солидарность азербайджанского народа с американским народом в это трудное время, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. 
 
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Соединенным Штатам Америки – благополучия», - говорится в поздравлении главы Азербайджанского государства. 
 
С.Агаева

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