Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-американские отношения дружбы и партнерства  будут и впредь расширяться 

~ 1 минута на чтение 119

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту США Дональду Трампу по случаю Национального праздника – Дня независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный американский народ с Днем независимости.

Около 30 лет между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки существуют успешные отношения сотрудничества. За эти годы американские компании сыграли важную роль в развитии энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий и других важных сфер в нашей стране.

В то же время наши страны установили образцовые связи сотрудничества в области укрепления международной безопасности и борьбы с терроризмом. Уверен, что азербайджано-американские отношения дружбы и партнерства совместными усилиями будут и впредь расширяться.

Надеемся, что Соединенные Штаты Америки, являющиеся страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, умножат свои усилия в направлении скорейшего справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, Хельсинкского Заключительного акта в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

Еще раз хочу отметить солидарность азербайджанского народа с американским народом в это трудное время, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Соединенным Штатам Америки – благополучия», - говорится в поздравлении главы Азербайджанского государства.

С.Агаева