Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана - ФОТО

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Абдель Фаттах Абдельрахман Аль-Бурхан выразил благодарность за высокий уровень организации XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку и гостеприимство. Он высказал уверенность в том, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет успешно председательствовать в Движении неприсоединения. Абдель Фаттах Абдельрахман аль-Бурхан сказал, что развитие Азербайджана, стабильность и спокойствие в нашей стране, а также красота столицы Баку произвели на него большое впечатление.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с государствами-участниками Движения неприсоединения, и подчеркнул важность поддержки нашими странами друг друга в рамках международных организаций. Глава государства сказал, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан внесет вклад в развитие сотрудничества и укрепление солидарности между государствами-членами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Суданом в торгово-экономической, научно- образовательной и других сферах.

1news.az