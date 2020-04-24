Ильхам Алиев выделил единовременную помощь участникам Второй мировой войны

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи лицам, принимавшим участие во Второй мировой войне 1941-1945 годов, вдовам воинов, погибших или скончавшихся позднее, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу, лицам, принимавшим участие во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, будет предоставлена единовременная финансовая помощь в размере 1500 манатов, вдовам воинов, погибших во Второй мировой войне или позже, лицам, которые были награждены орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, сотрудникам спецподразделений, выполнявшим задачи во имя армии и флота в тылу или в зонах полей сражений или операций боевых флотов, лицам, награжденным соответствующими медалями и значками за оборону Ленинграда во время Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 700 манатов.

Для этих целей будет выделено 5,9 миллиона манатов из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год.

Министерству финансов поручено обеспечить перевод этих средств на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить предоставление единовременной финансовой помощи лицам, указанным в Распоряжении,

Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az