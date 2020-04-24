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Ильхам Алиев выделил единовременную помощь участникам Второй мировой войны

24 Апреля, 2020 в 12:22 ~ 1 минута на чтение 937
Ильхам Алиев выделил единовременную помощь участникам Второй мировой войны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи лицам, принимавшим участие во Второй мировой войне 1941-1945 годов, вдовам воинов, погибших или скончавшихся позднее, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу. 
 
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР. 
 
Согласно документу, лицам, принимавшим участие во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, будет предоставлена единовременная финансовая помощь в размере 1500 манатов, вдовам воинов, погибших во Второй мировой войне или позже, лицам,  которые были награждены орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, сотрудникам спецподразделений, выполнявшим задачи во имя армии и флота в тылу или в зонах полей сражений или операций боевых флотов, лицам, награжденным соответствующими медалями и значками за оборону Ленинграда во время Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда -  в размере 700 манатов. 
 
Для этих целей будет выделено 5,9 миллиона манатов из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год. 
 
Министерству финансов поручено обеспечить перевод этих средств на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. 
 
Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить предоставление единовременной финансовой помощи лицам, указанным в Распоряжении,   
 
Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. 
 
1news.az

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