Ильхам Алиев выделил средства на ремонт дорог одного из районов Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Бинагадинского района Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Распоряжению, с целью проведения капитального ремонта дорог в поселках Мамед Эмина Расулзаде, Баладжары, Бинагади, Ходжасан и «28 Мая» Бинагадинского района Баку из Резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 8,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы.

Тимур Рзаев, М.К.