Ильхам Алиев выделил средства на усиление технического обеспечения аграрной сферы

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах в связи с усилением технического обеспечения аграрной сферы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно документу, с целью удовлетворения потребностей производителей сельскохозяйственной продукции в технике для устойчивого развития зерноводства, хлопководства и других традиционных сельскохозяйственных областей указанные в подпункте 1.13.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 года для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» 28 миллионов манатов выделяются ОАО «Агролизинг».

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем Распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az