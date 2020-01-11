Ильхам Алиев выразил соболезнования султану Омана

11 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в послании главы государства говорится:

«Ваше величество,

Крайне опечален известием о кончине видного государственного деятеля, султана Омана Кабуса бен Саида.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Омана.

Аллах рехмет элясин!».

Тимур Рзаев