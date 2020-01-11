1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Ильхам Алиев выразил соболезнования султану Омана

11 Января, 2020 в 16:39 ~ 1 минута на чтение 536
Ильхам Алиев выразил соболезнования султану Омана

11 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в послании главы государства говорится:

«Ваше величество,

Крайне опечален известием о кончине видного государственного деятеля, султана Омана Кабуса бен Саида.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Омана.

Аллах рехмет элясин!».

Тимур Рзаев

536

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены