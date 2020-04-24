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Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной дочери Али бека Гусейнзаде

Сегодня в 17:06 ~ 1 минута на чтение 331
Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной дочери Али бека Гусейнзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной дочери Али бека Гусейнзаде - Фейзавер Туран Алпсар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в соболезновании говорится:

«С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине дочери выдающегося представителя азербайджанской литературно-общественной мысли, известного просветителя и писателя-публициста Али бека Гусейнзаде Фейзавер Туран Алпсар.

Фейзавер Туран Алпсар сыграла важную роль в сохранении литературно-научного наследия великого просветителя. За заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой она была награждена орденом «Достлуг», юбилейной медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)».

Аллах рехмет элясин!».

Тимур Рзаев, Г.Р.

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