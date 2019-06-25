Именование мечетей азербайджанцев  в Ереване и Шуше персидскими означает отрицание Ираном принципов велаяте-факих на этих территориях - Мубариз Ахмедоглу

Наличие мечети в Ереване - исторической земле Азербайджана, является естественным явлением. Армяне не могли разрушить эту мечеть, потому что как минимум международные организации, занимающиеся охраной памятников культуры, знали о существовании этой мечети.

В результате они прибегли к фальсификации. Якобы мечеть является персидской. Группа религиозных людей из Ирана помогла переименованию этой мечети в персидскую, а к ремонтно-восстановительным работам были даже привлечены компании и финансы Ирана. Целью было уничтожить след азербайджанцев в Ереване. Установка Голубой мечети в Ереване показывает, что там проживали сотни тысяч азербайджанцев.

Тот же процесс недавно повторился с Шушинской мечетью. Известная иранская компания провела реставрационные работы, изменила надписи на мечети, архитектурный облик. Проведены работы в направлении того, чтобы мечеть в большей степени выглядела в соответствии с персидской архитектурой. Все занимающиеся этим люди находятся в подчинении министерства культуры и исламской ориентации Ирана, и Шушинская мечеть также была названа персидской.

Я не намерен подробно объяснять принцип велаяте-факих. Основным принципом управления Исламской Республики Иран или же стержнем исламского строя Ирана является принцип велаяте-факих. Согласно этому принципу одним из самых важных вопросов является закрепление проживающих вокруг мечети людей к какой-либо мечети.

Другими словами, мечети и прихожане мечети согласно принципу велаяте-факих являются правообразующей структурой на уровне с исполнительными и законодательными функциями.

В этом случае то, что основатели принципа велаяте-факих, управляющие Ираном по этому принципу, стремящиеся управлять шиитами во всем мире, называют мечети в Ереване и Шуше персидскими, является важным прецедентом. Я считаю этот прецедент положительным явлением, потому что история не заканчивается на этом, у нее есть будущее. Дело в том, что и раньше было известно о нарушении или произвольной интерпретации принципов ислама некоторыми религиозными деятелями Ирана. Однако то, что верующие Ирана отрицают принадлежащий Ирану принцип велаяте-факих, происходит впервые. Это очень важно для азербайджанского этатиста.

Вопросы имущества могут повлиять на потусторонний мир в исламской религии. Собственник, строитель этих мечетей известен.

Также непонятно, почему активные верующие в Азербайджане закрывают глаза на фальсификацию, отрицание принципов велаяте-факих. Вспоминается другой принцип религии - амр бе-маруф. Если какой-либо мусульманин сегодня видит в религии нечестность, несправедливость и не противостоит им, то это не считается положительным моментом для мусульманина.

Это является одним из наглядных признаков того, что отношение Ирана к Армении превосходит даже религиозные ценности.

Это также месседж западному миру о том, что самый простой и легкий путь повлиять на политику Ирана проходит через армян и Армению.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу