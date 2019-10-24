Инновации Huawei обеспечивают устойчивое развитие цифровой экономики

В столице Азербайджана - Баку - прошел Третий «Евразийский день инноваций Huawei».

В нынешнем Дне инноваций, темой которого стало «Выстраивание полностью взаимосвязанной интеллектуальной Евразии», приняли участие более 200 гостей, включая сотрудников всемирно известных аналитических центров, экспертов, ученых, представителей СМИ и партнеров из индустрии ИКТ в регионе. Они совместно обсудили пути наращивания развития цифровой экономики в Евразийском регионе, а также продемонстрировали применение инновационных технологий, например, 5G, облачных вычислений и др., в таких сферах, как государственные услуги, энергетика, образование и транспорт, рассчитывая с помощью данной платформы ускорить высококачественное развитие цифровой экономики в Евразийском регионе.

Уделяя большое внимание инвестициям в фундаментальные исследования, Huawei придерживается курса на открытые инновации

В 2019 году Huawei заняла 61-е место среди 500 крупнейших компаний мира. Понадобилось немалое количество факторов, чтобы совершить превращение из небольшого частного предприятия 32 года назад в компанию из списка Fortune 500. Но ключом к успеху стал долгосрочный акцент на инвестировании в исследования и разработки. Huawei придает большое значение технологическим инновациям и исследованиям и неуклонно отчисляет на R&D не менее 10%, а в последние годы около 15% годовой выручки. В 2018 году Huawei вложила в исследования и разработки 14,8 млрд долл., заняв пятое место в мировом рейтинге 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, а накопленные расходы Huawei в этой сфере за последние десять лет превысили 73 млрд долл. Исследования и разработки - это не спринт, а марафон, так что, раз зайдя на дистанцию, с нее уже нельзя сойти. В течение следующих нескольких лет Huawei постепенно увеличит годовые расходы на R&D на 15-20 млрд долл. Соответственно, ежегодное количество заявок на патенты и количество лицензий Huawei продолжит расти. Компания упорно придерживается курса на то, чтобы «ставить клиентов во главу угла» и, ориентируясь на потребности клиентов, с помощью инновационных продуктов и решений помогает клиентам повысить рентабельность и неустанно создает ценность для клиентов.

Мобильный Интернет, порожденный технологиями 3G и 4G, сильно изменил жизнь людей. В свою очередь, связь 5G не только фокусируется на общении между людьми, но еще больше направлена на подключение материальных объектов к сети с предоставлением скорости доступа оптоволоконного порядка, «нулевым» лагом ожидания, массовыми соединениями и сверхвысокой емкостью. Технология 5G получит новые применения в самых разных отраслях и приведет общество всего мира к состоянию полной взаимосвязанности. Huawei продолжает лидировать в технологическом развитии отрасли 5G. Будучи единственным поставщиком в отрасли, который может предоставить сквозные решения 5G, Huawei заключила более 60 коммерческих контрактов и отгрузила 400 000 модулей, находясь далеко впереди по конкурентоспособности решений и объему поставок.

Huawei в полной мере использует глобальные инновационные ресурсы, идет по пути открытых инноваций и привлекает профессиональные кадры со всего мира для проведения совместной исследовательской работы, помогая ученым стать маяком, озаряющим мир и одновременно дающим свет Huawei. Компания Huawei сотрудничает с более чем 300 университетами и более чем 900 исследовательскими структурами по всему миру для реализации 7840 проектов с инвестициями в 1,8 млрд долл. и подписала более 1000 контрактов на внешнее сотрудничество в области R&D. В то же время компания твердо верит, что уважение и защита прав интеллектуальной собственности – это необходимый путь для осуществления инноваций. Благодаря лицензированию интеллектуальной собственности или кросс-лицензированию Huawei делится своими собственными правами интеллектуальной собственности с миром и активно продвигает коммерциализацию инновационных достижений. Компания публикует многие результаты исследований в виде статей и каждый год передает большое количество технических проектов и кодов Международной организации по стандартизации и сообществу открытого исходного кода, чтобы ускорить развитие отрасли.

С помощью постоянных вложений и инноваций Huawei стимулирует устойчивое развитие

Непрерывные инвестиции сделали Huawei одним из крупнейших в мире патентообладателей. К концу 2018 года в итоге было получено 87 805 патентов. Инновационные возможности и достижения Huawei широко признаны во всей отрасли, и компания активно по различным каналам передает эти результаты на нужды производства и общества. Рука об руку с партнерами Huawei предоставляет инновационное и безопасное сетевое оборудование для операторов связи, снабжает промышленных клиентов открытыми, гибкими и безопасными продуктами инфраструктуры ИКТ, оказывает стабильные и надежные, безопасные и заслуживающие доверия, а также устойчиво эволюционирующие облачные услуги клиентам в соответствующей сфере. К концу 2018 года более 500 операторов по всему миру, 211 компаний из мировых топ-500 и 48 компаний из мировых топ-100 выбрали Huawei в качестве партнера в сфере цифровой трансформации. Компания работает над устранением цифрового разрыва и стремится сделать так, чтобы технологические достижения могли приносить благо каждому человеку, каждой семье, каждой организации.

Согласно данным МСЭ и GSMA, 66,3% домохозяйств во всем мире до сих пор не имеют доступа к Интернету, около половины населения по-прежнему не может подключиться к Интернету, а у 2-х миллиардов человек нет возможности воспользоваться хорошими услугами мобильной широкополосной связи, включая и большое число городских жителей. Huawei стремится устранить цифровой разрыв в масштабах всего мира и за счет постоянных инноваций делать технологии проще, удобнее и материально доступнее, чтобы еще больше людей могли получить дивиденды от цифровизации и интеллектуализации, и чтобы принести людям безгранично яркую жизнь и еще больше возможностей.

Доводя технологии до совершенства, Huawei с помощью инновационных технологий открывает путь к еще более прекрасному интеллектуальному миру

Используя инструменты AI, такие как распознавание изображений и оптическое распознавание символов, приложение StorySign переводит популярные детские книги на язык жестов, создавая глухонемым детям возможность читать.

Развернутое компанией Rainforests во влажных тропических лесах Коста-Рики оборудование на солнечной энергии для мониторинга звуков леса покрывает 2500 кв. км тропических лесов. Используя масштабные возможности хранения данных и интеллектуального анализа Huawei Cloud, оно осуществляет обработку и точную идентификацию сложных звуковых сигналов тропического леса в режиме реального времени, мгновенно распознавая шум бензопил и грузовиков, чтобы предотвратить незаконную вырубку.

Помощь незащищенным социальным группам, защита планеты Земля и достижение гармоничного развития между человеком и природой являются актуальными темами, к которым приковано внимание всех слоев общества. Приложения, сочетающие в себе возможности 5G, облачных технологий, Интернета вещей и искусственного интеллекта, прямо сейчас формируют мир, где мириады вещей способны к восприятию, взаимосвязаны между собой и интеллектуальны. Интеллектуальный мир приходит к каждому рядовому человеку, каждому крупному и малому предприятию, каждой отрасли. Благодаря совершенствованию технологий мир становится все прекраснее.

*День инноваций Huawei

День инноваций Huawei проводится с 2013 года. География мероприятия охватила Лондон, Милан, Мюнхен, Париж, Сингапур, Сидней и др. С 2017 года День инноваций Huawei переместился в Евразию и уже побывал в таких городах, как Астана и Ташкент. В нем принимают участие более 200 гостей, включая сотрудников всемирно известных аналитических центров, экспертов, ученых, представителей СМИ и партнеров из индустрии ИКТ в регионе, которые совместно обсуждают пути наращивания развития цифровой экономики в Евразийском регионе, а также демонстрируют применение инновационных технологий, например, 5G, облачных вычислений и др., в таких сферах, как государственные услуги, энергетика, образование и транспорт, рассчитывая с помощью данной платформы ускорить высококачественное развитие цифровой экономики в Евразийском регионе.

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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