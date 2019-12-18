Instagram теперь предотвращает оскорбления пользователей до их публикации

В социальной сети Instagram начала работать новая функция. Теперь пользователям будет демонстрироваться предупреждение всякий раз, когда они собираются оставить «потенциально оскорбительный» комментарий к фото или видео, демонстрируемым в основной ленте, сообщает 3dnews.ru.

Новый алгоритм работает на основе технологий искусственного интеллекта. Если алгоритм расценит комментарий, который пишет пользователь, как что-то обидное или оскорбительное, то тут же будет сгенерировано соответствующее предупреждение. Алгоритм предложит пользователю отредактировать запись, сделав ее более сдержанной. Если же пользователь не захочет изменять запись, то публиковать ее в первоначальном виде никто запрещать не станет.

Основой новой функции является инструмент, который разработчики Instagram представили и начали тестировать в июле этого года. В компании говорят о том, что новая функция, подталкивающая людей к пересмотру публикуемых записей, показала «многообещающие» результаты в плане борьбы с травлей пользователей в социальной сети. Вероятно, разработчики считают, что новая функция сможет предостерегать пользователей от публикации необдуманных фраз.

Стоит отметить, что введение новой функции представляет собой продолжение масштабной работы, которую Instagram проводит для борьбы с издевательскими и оскорбительными комментариями на своей платформе. Отличие нового инструмента от вводимых ранее средств заключается в том, что платформа предлагает пользователю подумать над своей публикацией, предлагая пересмотреть отправку оскорбительной записи. Вероятно, новый инструмент позволит снизить количество публикуемых оскорбительных записей, но от решительно настроенных пользователей он явно не спасет.

А.А.