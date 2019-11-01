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Инвалид Карабахской войны поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Сегодня в 18:23 ~ 1 минута на чтение 317
Инвалид Карабахской войны поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

"Выражаю благодарность Мехрибан Алиевой как от своего имени, так и от имени инвалидов Карабахской войны. Желаю ей самого прекрасного блага в мире - здоровья за то, что она вернула мне мой дом".

Как сообщает Trend, об этом написал инвалид Карабахской войны, персональный пенсионер Президента Азербайджана Гурбан Гурбанов в письме, адресованном Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Согласно информации, житель Газахского района, инвалид Карабахской войны Гурбан Гурбанов, на квартиру которого был наложен арест по причине неуплаты кредита, взятого в 2014 году в связи со здоровьем супруги и сына, на днях обратился к Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с письмом.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, учитывая заслуги инвалида Карабахской войны перед Родиной, и тот факт, что квартира, на которую в настоящее время наложен арест, выдана Президентом, дала соответствующее поручение о погашении его банковской задолженности за счет государства.

В то же время, согласно поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, вопросы, связанные с лечением сына Гурбана Гурбанова Фонд Гейдара Алиева взял на себя.

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