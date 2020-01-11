Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Власти Ирана сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был сбит «непреднамеренно».

Как сообщает 1news.az, об этом в субботу сообщило информационное агентство Associated Press (АP) со ссылкой на официальное заявление иранских властей.

Отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».

Причиной крушения украинского самолета стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа из Украины.

Тимур Рзаев