Искаженное «облико морале»: В Баку целующаяся парочка столкнулась с убийцей

В Хатаинском районе Баку, на улице Насреддина Туси был убит 52-летний житель столицы Гамлет Новрузов.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, по горячим следам в результате совместных оперативно-следственных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры был задержан подозреваемый в убийстве – 22-летний уроженец Туркменистана Мурад Эльшан оглу Тагиев.

Выяснилось, что М.Тагиев, идя по улице вечером, увидел целующуюся парочку – неких Гарибагу и Сарвиназ (знакомых Гамлета Новрузова). Мурад Тагиев посчитал их поступок развратным и, подойдя к парочке, выразил ей свое недовольство.

На этой почве между «поборником облико морале» и Гарибагой начался конфликт, в который вмешался стоявший неподалеку Г.Новрузов. В ходе конфликта Мурад Тагиев вытащил из кармана нож и ударил им Новрузова, который скончался на месте…

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.