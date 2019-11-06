Итальянских бизнесменов ознакомили с экономическими возможностями Азербайджана

В Москве при поддержке посольства Италии в Российской Федерации для итальянских компаний был проведен форум, посвященный презентации экономических возможностей Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В форуме приняли участие более 200 итальянских компаний.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в РФ, на мероприятии выступил посол Полад Бюльбюль оглы. В выступлении было особо отмечено, что Россия и Италия являются важными экономическими партнерами для Азербайджана.

Касательно двусторонних отношений с Италией, было отмечено, что объем торговли между двумя странами за последние 20 лет позволил Италии стать основным торговым партнером Азербайджана. Учитывая, что сотрудничество развивается, в основном, в энергетическом секторе, для развития ненефтяного сектора, посол предложил бизнесменам реализовывать новые проекты совместного производства и торговли в разных сферах. В то же время, принимая во внимание особую важность развития туризма для Азербайджана, бизнесмены были проинформированы о том, что новые бизнес-проекты в этой области являются приоритетными. Было отмечено, что построены горнолыжные курорты, не уступающие лучшим европейским аналогам. Также посол отметил, что «Азербайджанские авиалинии» осуществляют прямые рейсы между Баку и Миланом и предложил итальянским компаниям открыть прямые рейсы между Римом и Баку. Посол Полад Бюльбюль оглы предложил организовать ознакомительные поездки итальянских бизнесменов в Азербайджан для более глубокого изучения возможностей для инвестирования, отдыха и туризма.

На мероприятии выступили посол Италии в Российской Федерации Паскуалле Тарраччано, посол Казахстана по особым поручениям Олжас Исабеков и советник по экономическим вопросам посольства Узбекистана в России Шохрух Гуламов.

На состоявшихся после выступлений панельных дискуссиях, посвященных Азербайджану, представители итальянских компаний, работающих в нашей стране, рассказали коллегам о своем опыте и подчеркнули, что в Азербайджане создана привлекательная среда для бизнеса. На панельных дискуссиях, в основном, выступили представители компаний, специализирующихся в энергетических и консалтинговых сферах. Кроме того, в дискуссиях особое внимание привлекло выступление главы известной итальянской винодельческой компании “Di Vine Consulting” Андреа Уливана. В своем выступлении он отметил, что работает в винодельческой отрасли нашей страны в течение последних десяти лет и считает Азербайджан своей второй родиной, добавив, что в последние годы в стране наблюдается невиданное развитие винодельческой отрасли. Улива пригласил итальянских бизнесменов в новые бизнес-проекты и отметил, что в Азербайджане производятся вина высокого качества. Было особо подчеркнуто, что руководство страны, которое уделяет внимание развитию винодельческой отрасли, часто посещает виноградные плантации и проявляет интерес к динамике развития данной отрасли.

Форум, проведенный при поддержке посольства Италии, еще раз подтвердил заинтересованность авторитетных иностранных инвесторов к Азербайджану. В то же время выбранный формат показал свою эффективность с точки зрения привлечения новых технологий и инвестиций в страну. Посольство продолжит работу по привлечению иностранных бизнесменов, работающих в России, в Азербайджан.

1news.az