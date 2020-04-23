Из Европы в Азербайджан завезены овцы породы Лакон – ФОТО

~ 2 минуты на чтение 2431

В Азербайджане возрос интерес к импорту продуктивных пород животных из-за рубежа в рамках мер государственной поддержки по улучшению породы скота.

В местных хозяйствах ширится разведение крупного и мелкого рогатого скота новых пород, завезенных в нашу страну предпринимателями. Недавно ООО «Агронавт» доставило в Азербайджан из Европы знаменитых овец Лакон, которые отличаются своими молочными и мясными характеристиками, а также быстро адаптируются к местным климатическим условиям.

Специалист по животноводству Кярим Гусейнов отметил, что фермеры заинтересованы в развитии овцеводства, поскольку это довольно прибыльное направление:

«В стране разработана программа развития животноводства, и мы, фермеры, пытаемся развивать овцеводство, для чего и завезли особую породу овец из Европы - Лакон. Эти овцы превосходят местных по репродуктивным качествам, они скороспелые. У большинства овец этой породы появляются на свет сразу двое ягнят, а это важное условие для увеличения поголовья».

Владелец фермы в Габале говорит, что молочные и мясные характеристики овец Лакон очень высоки: «Их преимущество в том, что овцы этой породы дают около 3 литров молока, 30-35 килограммов мяса за 3,5 месяца. Содержание жира в их молоке составляет 8%, что позволяет производить сыр отличного качества. Мы считаем, что эта порода сыграет большую роль в увеличении производства молока в стране. В общей сложности мы планируем импортировать 700 овец Лакон из Европы, 400 голов уже завезены, и скоро появятся еще 300. Поскольку мы хотим увеличить производство сыра и продавать молоко, то в будущем планируем завезти еще 2000 овец Лакон».

Несмотря на то, что Лакон считается молочным сортом, качество мяса этой породы тоже высокое из-за высокой степени мраморности.

Следует отметить, что в Азербайджане предпринимаются меры в целях улучшения породы скота, в частности, завозимые из-за границы животные реализуются фермерам с 60-процентной скидкой и на льготных условиях.

И.Н., Э.Т.