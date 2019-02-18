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Из-за дождя в Баку не работает ряд светофоров

Сегодня в 10:35 ~ 1 минута на чтение 117
Из-за дождя в Баку не работает ряд светофоров

Из-за дождя и связанных с этим технических проблем не работают светофоры на некоторых бакинских перекрестках.

Как сообщает 1news.az, в частности, не работают светофоры на перекрестках улицы Салатын Аскеровой с проспектом Азадлыг, несколько светофоров на Тбилисском проспекте, на проспекте Нобеля в районе кафе «Наргиля», в районе станции метро «28 Мая», на перекрестках улицы Самеда Вургуна с улицами Шамси Бадалбейли и Мирзааги Алиева.

Ведется оперативная работа по восстановлению нормальной деятельности светофоров. Пока же водители должны следовать требованиям знаков приоритета при проезде перекрестков.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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