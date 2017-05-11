Из-за урагана на море эвакуированы нефтяники

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщили 1news.az в SOCAR, в связи с резким ухудшением погоды 2 ноября SOCAR максимально усилила меры безопасности.

«Госнефтекомпания эвакуировала на берег с морских платформ 150 нефтяников. На некоторых участках эвакуация продолжается и завершится в ближайшее время. На всех участках проведена просветительская работа, все работы в открытом море приостановлены, даны указания по повышению уровня безопасности.

Кроме того, поддерживается постоянная связь с другими организациями и структурами, ситуация находится под постоянным контролем», - отметили в SOCAR.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, со второй половины 2 ноября и до утра 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 18-23, временами 25-30 м/с (штормовой и сильный штормовой ветер), днем в отдельных частях местами скорость ветра может достичь 32-35 м/с (115-126 километров в час, ураганный ветер).

Тимур Рзаев, Г.Р.