Нассим Талеб: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» - ФОТО

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Один из известнейших философов современности Нассим Талеб рассказал в интервью изданию РБК о том, чем вызвана высокая смертность от коронавируса в западных странах, объяснил, почему отмена карантина не будет означать конца глобальной эпидемии, и поделился мнением о том, как пандемия изменит мир.

Нассим Талеб – американский публицист, экономист и трейдер. Газета The Times назвала его самым выдающимся мыслителем современности.

По его мнению, западные страны оказались менее готовы к угрозе эпидемии, чем в Китае, ее эпицентре, потому что на Западе необычайно силен класс псевдоэкспертов, которые рассуждали так: «Инфаркты убивают полмиллиона человек в год, а коронавирус пока убил всего несколько десятков. Давайте беспокоиться об инфарктах».

Но это глупость, считает Талеб, сравнивать то, что существует в статике, с тем, что развивается, причем так быстро, что мир пока даже не имеет достоверной статистики о том, как вирус себя ведет. То есть эти страны использовали неверные инструменты, считает он. Для того же, чтобы предотвратить масштабную эпидемию, достаточно было прислушиваться к тому, что думают и чувствуют люди.

«Дело в том, что каждый человек по природе своей параноик: он боится всего нового и подозрительного. Так происходит потому, что паранойя – удачная эволюционная черта: она помогает людям выживать. Но так повелось, что в США стратегии формируются университетскими отделениями психологии. Эти психологи вкладывают в головы чиновников неверные подходы, призывая поступать рационально, то есть не прислушиваться к инстинктам. Но если вы сравните представления этого класса псевдоэкспертов о реальности с тем, что думает о ней ваша бабушка, которая, скорее всего, не располагает никакими статистическими выкладками, вы увидите, что проблемы она оценивает намного более здраво», - говорит Нассим Талеб.

Именно непонимание того, насколько вирус серьезен, и привело к значительному числу смертей, убежден он. В качестве примера он приводит такие страны, как Сингапур, Тайвань и Южную Корею, которые сумели справиться с эпидемией в самом ее зачатке, в то время как Великобритания и США «действуют из рук вон плохо».

«Люди оказались умнее ВОЗ»

Централизация ведет к появлению множества некомпетентных организаций, считает Талеб, который уехал на время локдауна в США, в штат Атланта. Именно здесь расположены центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По его наблюдениям, обычные горожане ведут себя весьма умно и осторожно. Многие носят маски, тогда как CDC все еще исследуют, насколько маски защищают от вируса. Наравне со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) CDC в основном отговаривают людей носить макси, говоря о том, что они не дают 100-процентной защиты от вируса.

«Хорошо. Но маска – это в любом случае преграда для инфекции, - недоумевает Талеб. - Пусть она дает 30-процентную вероятность защиты. Что это значит? То, что, если люди начнут их использовать, темпы распространения эпидемии снизятся на несколько порядков: вероятность, что вы, надев маску, заразитесь, снизится в три раза, а вероятность, что вы заразите другого человека, снизится уже в девять раз, и так далее».

«Парадокс: обычные люди ведут себя компетентно, а самой некомпетентной организацией на планете оказывается Всемирная организация здравоохранения. Люди оказались умнее ВОЗ».

Однако централизация не всегда плоха, все же считает Талеб: если она осуществляется грамотными людьми, она приносит свои плоды. Например, на Тайване, где правительство заставило людей носить маски и жестко соблюдать ряд других мер предосторожности, число жертв вируса составило минимальное число людей.

На фото: Нассим Талеб

По мнению философа, выход из нынешней ситуации в том, чтобы усиливать локализм, развивать местные сообщества, так как в целом они реагируют на проблемы более здраво.

«Например, Нью-Йорк сейчас действует более разумно, чем федеральное правительство США. Марсель во Франции действовал намного эффективнее, чем правительство страны. Организации могут действовать эффективно, если их работа строится на принципе субсидиарности (принцип, согласно которому решение проблем осуществляется на самом низком или наименее централизованном уровне власти – ред. РБК)», - сказал он.

«В эпоху Возрождения, когда начиналась эпидемия, многие города закрывали ворота и тем спасались от вымирания. И сейчас это можно было бы сделать на куда более научном уровне. Например, люди, у которых была бы справка о наличии антител, могли бы путешествовать свободно. Но в итоге правительство объявило локдаун, и все мы сидим по домам», - добавил он.

Как изменится мир?

Одним из последствий эпидемии коронавируса станет ускоренный переход к онлайн-образованию. Обычные университеты станут не нужны, считает Нассим Талеб. Образовательные учреждения смогут за счет этого серьезно сэкономить на зданиях, логистике.

То же самое произойдет и со многими компаниями, уверен он: «Благодаря пандемии многие компании поняли, что у сотрудников вполне получается работать из дома. Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше, и люди не будут ездить туда каждый день. Это значит, что многие начнут переселяться из городов в сельскую местность».

Вторым следствием эпидемии, по мнению Талеба, является тот факт, что туриндустрия вряд ли сумеет восстановиться: «Отели, турбюро, где можно заказать путешествия, уже давно теряли доходы, а пандемия их прикончила, ведь авиакомпании львиную долю прибыли давно уже делают на бизнес-перелетах, а не на туризме».

Отразится эпидемия и на мировоззрении людей, полагает Нассим Талеб: уже сейчас она меняет потребительские привычки. «Находясь в самоизоляции, люди перестают покупать массу ненужного. В этом смысле происходит откат к старым добрым временам. Кризис этот тренд дополнительно усилит. Кроме того, возникнет тенденция к локализму, о котором я говорил выше. Сейчас люди понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город».

Отмена карантина – не конец эпидемии

Полагая, что пандемия коронавируса не будет длиться долгие годы, Нассим Талеб в то же время уверен, что спад займет достаточно долгое время. Более того, отмена карантина не будет означать конца эпидемии, считает он.

«Пока нет никакой ясности, как она будет развиваться дальше, и это во многом связано с тем, что мы не понимаем, как вирус действует. Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Но теперь выясняется, что у 8% пациентов в Великобритании симптомы проявляются позже этого срока. Это значит, что он может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше», - сказал Талеб.

«Второе – мы не знаем, что вирус делает с иммунитетом. Никто пока не оценил число тех, чьему здоровью вирус нанес серьезный урон», - добавил он.

Ссылаясь на различные изученные исследования, Нассим Талеб не исключает, что вирус поражает мозг – часть пациентов жалуется на потерю способности чувствовать запахи, и у некоторых из них это может остаться на всю жизнь.

«Вот почему главный вопрос для властей сейчас — как ответственно двигаться в условиях полной неопределенности?» - сказал он.

Но что самое интересное, Нассим Талеб видит угрозу для человечества серьезнее нынешней пандемии коронавируса. Заключается она в повышении резистентности бактерий, что происходит из-за повсеместного использования антибиотиков.

С этой проблемой уже столкнулись американские больницы, отметил он, добавив, что со временем она может стать фатальной для всего человечества.

На фото: Нассим Талеб

Хрупкий мир и новые формы рабства



Станет ли наш мир более и менее хрупким из-за пандемии коронавируса, по мнению Талеба, зависит от того, как мир будет реагировать.

«За последние три недели 20 млн американцев фактически лишились работы. Сколько из них найдет рабочие места после окончания эпидемии? Мы не знаем. Государство собирается потратить на их поддержку значительную часть ВВП, а вливание денег — эффективный способ сделать экономику еще более «хрупкой», - сказал он.

Нассим Талеб отметил, что не любит большие компании и не верит, что экосистема бизнеса, построенного на корпорациях, может функционировать достаточно долго.

«Экономика может опираться лишь на небольшие компании. Если вы – большая компания, это значит, что у вас проблемы. С другой стороны, компании ищут способы повысить риски людей, которые в них работают. Фактически постоянная занятность стала современной формой рабства. Когда вы вызываете водопроводчика, вы платите ему за то, что он починил вам кран. Когда вы нанимаете человека на работу в компанию, вы платите ему больше, чем заплатили бы за сдельную работу, — потому что стараетесь купить его лояльность. Вам надо, чтобы ему было что терять, так вы сможете его контролировать».

«Современные компании платят человеку даже за то, чтобы купить его любовь. Например, таксист не обязан любить своего клиента. А от постоянного сотрудника ждут любви к работодателю. В мире наемных сотрудников свобода возможна, только если ты владелец небольшого частного бизнеса либо сотрудник, который трудится за минимальную зарплату, — такому все равно, работает он у вас или где-то еще. Раб — это не уборщица в отеле Metropol, а менеджер с высокой зарплатой», - добавил он.

На вопросе, можно ли отменить эту новую форму рабства, Талеб ответил так: «Корпорации существуют долго, но со временем экосистема, которая состоит из них, заменится другой, состоящей из большого числа мелких собственников, ремесленников, которые работают на себя. Там люди будут намного свободнее».

Неоднократно ранее подчеркивая, что, пытаясь стабилизировать экономику, правительство фактически делает ее слабее, Нассим Талеб и сейчас отметил, что главная ценность государства – обеспечение безопасности людей.

«В период пандемии государство должно брать на себя управление всеми мерами, которые позволят добиться этой цели, - сказал он. - Проблема не в том, что государство не нужно. Проблема в том, что оно плохо выполняет свои главные задачи».

1news.az