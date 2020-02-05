К границе с Турцией прибыло еще 40 тысяч сирийцев

За последние два дня к границе с Турцией бежали еще 40 тысяч жителей населенных пунктов Идлибской зоны деэскалации, подвергающихся массированным ударам режима Башара Асада и его союзников.

По данным сирийского НПО «Координаторы реагирования», жители районов Эриха, Серакиб и Джабел-Завие продолжают покидать свои дома и перебираться в сравнительно безопасные районы у границы Турции, сообщает Anadolu.

Часть переселенцев направилась в районы севера Сирии, очищенные от террористов в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Число внутренне перемещенных лиц на северо-западе Сирии с начала ноября прошлого года достигло 1,677 млн человек.

Расположенный на юго-западе Сирии Идлиб и прилегающие к нему территории были объявлены зоной деэскалации на межсирийских переговорах в Астане 4-5 мая 2017 года.

Однако, несмотря на это ВВС сирийского режима и периодически ВКС РФ подвергают регион бомбардировкам. Сотни тысяч мирных жителей покинули свои дома и бежали к границе с Турцией.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

1news.az