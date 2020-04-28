Азербайджанец в Хьюстоне изготовил маски и раздал больницам – ФОТО

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Живущий в Хьюстоне (штат Техас) наш соотечественник Бабек Гусейнли сделал 3D медицинские маски и отдал их в местные больницы и центры неотложной помощи.

Как сообщает местное информационное бюро «Report», сперва мужчина сделал 40 масок для лица и пластиковые маски для рта, используя 3D-принтер, а затем, увидев нехватку масок в Соединенных Штатах, где широко распространена пандемия, Б. Гусейнли связался с местными больницами и решил продолжить свою идею.

С этой целью он нашел добровольцев, имеющих 3D-принтер, через Интернет и совместно с ними за месяц изготовил 150 медицинских масок.

Б. Гусейнли отметил, что маски, которые он изготовил, были одобрены медицинским персоналом, работающим в больницах.

В настоящее время Б. Гусейнли работает финансовым менеджером в международной нефтяной компании Hess Corporation в Техасе.

И.Н., М.К.