Как дождь повлиял на движение в Баку? – Отвечает Вагиф Асадов

Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с наблюдающимся в столице дождем и связанными с этим сложными условиями для вождения.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в дождь число ДТП растет в связи с тем, что резко снижается эффективность торможения и удлиняется тормозной путь, так как у колес нет должного сцепления с поверхностью дороги (трения).

«Поэтому всем водителям советуем в дождь не превышать скорости и не допускать аквапланирования, держать дистанцию. Также рекомендуем постоянно включать стеклоочистители и габаритные огни, плавно тормозить, не допуская заноса, и не забрызгивать при езде людей. Особое внимание уделять гражданам на пешеходных переходах, «зебрах», уступать им», - подчеркнул В.Асадов и отметил, что пешеходам в такую погоду желательно иметь светлые тона в одежде или светоотражающие элементы, или хотя бы зонт, плащ, сумку светлого оттенка.

По его словам, в целом плотность движения в столице из-за дождя увеличилась, но сотрудники полиции несут дежурство на дорогах, особенно в туннелях, на мостах, на перекрестках, спусках и подъемах.

«Есть места, где движение плотное из-за больших луж на проезжей части. Водители проезжают их медленно, что снижает скорость движения потока. В целом за вчерашний день произошло 7 ДТП, в них погибло 2 человека, семеро получили травмы», - отметил Вагиф Асадов.

В свою очередь, читатели 1news.az пишут нам, что наибольшая плотность движения наблюдается на улицах Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибейли, Рашида Бейбутова, академика Зарифы Алиевой, Физули, Самеда Вургуна, Бакиханова, 28 Мая, на Дарнагюльском шоссе, Московском проспекте, Тбилисском проспекте, частично – на проспектах Гейдара Алиева, Бюльбюля, Нобеля, на Зыхском шоссе, проспекте Гара Гараева, улице Мухаммеда Туси, кругу Азнефть и т.д.

Тимур Рзаев, Э.Т.