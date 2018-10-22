Как проходить техосмотр в карантин: Заявление Дорожной полиции

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«Водители могут приезжать в центры технического осмотра автомобилей Дорожной полиции для проведения техосмотра».

Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, для этого им нужно получить разрешение, отправив SMS-сообщение на короткий номер 8103.

«По разрешению сейчас дается 3 часа, этого вполне достаточно для прохождения техосмотра.

Кроме того, можно поменять просроченные водительские права в центрах ASAN xidmət, а также зарегистрировать автомобиль для купли-продажи в отделах регистрации и экзаменов Дорожной полиции», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.