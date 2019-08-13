Как прошли праздничные ярмарки «Из деревни в город» - ФОТО

Организованные Акционерным обществом «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства ярмарки по случаю праздника жертвоприношения, продолжают свою работу.

Помимо овец, выращиваемых местными фермерами, на ярмарках также должны реализовать животных, купленных Министерством сельского хозяйства. В связи с социальной поддержкой населению, в частности семьям с низкими доходами, цены на ярмарках определены соответственно их бюджету. Таким образом из 20000 жертвенных овец цены были разделены в зависимости от веса животных. Овцы весом 23-25 кг. Стоят 160азн., 25-30 кг. – 170 азн., весом 30 кг - 10 азн.

Как в первый, так и во второй день праздника население проявило большой интерес к ярмаркам. Услуга в онлайн режиме значительно облегчила работу граждан. Покупатель Рауф Тагиев говорит, что новая услуга очень полезна с точки зрения облегчения труда граждан и экономии времени: «Я заказал жертву в режиме онлайн и, не тратя времени и не дожидаясь в очереди, без всякого труда купил животное. В связи с чем выражаю большую благодарность организаторам ярмарки».

Воспользовавшись услугами праздничной ярмаркой, покупатель Багдасер Тахиров также доволен . «Я купил овцу за 160 азн. В целом цены на ярмарке вполне разумные. При том же весе животное на обычном городском рынке предлагается по более высокой цене. Я бы хотел, чтобы такие ярмарки проводились на каждом празднике, и мы тоже выиграем от этого », - сказал он.

Основная цель ярмарок, которые организованы в 30 различных точках страны, включая Баку, Абшерон и Сумгайыт, состоит в том, чтобы включая все возможности, полностью удовлетворить потребности граждан в жертвенных животных в связи с праздником и нейтрализовать искусственное повышение цен.

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