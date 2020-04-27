Как ученикам ходить по репетиторам – Минобразования внесло ясность

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«Подготавливаются правила деятельности лиц, занимающихся репетиторством».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для журналистов.

Министр подчеркнул, что эти правила будут обнародованы сегодня или завтра.

«Те студенты, которые обучаются на последнем курсе высших учебных заведений, не смогли пройти производственную практику. Поэтому в этом вопросе могут быть сделаны определенные послабления. Могут быть приняты во внимание общие оценки студентов за 3,5 года.

Что же касается призыва этих студентов в армию, хотя многие экзамены ими не сданы, то мы поднимаем этот вопрос перед государством, и думаю, он разрешится положительно», - подчеркнул Дж.Байрамов.

В свою очередь, заместитель министра Мяхяббят Велиева заявила, что уже сейчас можно сказать, что те ученики, которые ходят к репетиторам, должны понимать, что разрешение на выход из дома дается на 3 часа, и они должны провести урок за этот срок.

«Несмотря на разрешение работы репетиторов, и они, и их ученики должны отдавать приоритет онлайн-урокам», - подчеркнула она.

Тимур Рзаев