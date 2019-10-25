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Как в Товузе создается футбольная академия – ФОТО

Сегодня в 19:19 ~ 1 минута на чтение 59
Как в Товузе создается футбольная академия – ФОТО

В Товузе активно продолжаются работы по созданию в городе футбольной академии, учебно-тренировочной базы и реконструкции стадиона.

Как известно, 4 марта Исполнительный комитет АФФА принял решение о создании Футбольной академии на базе клуба «Туран-Товуз». Все работы проводятся со стороны АФФА.

Товуз – один из городов страны, откуда всегда выходили футбольные таланты. Поэтому строительство футбольной академии должно принести большую пользу не только региону, но и азербайджанскому футболу в целом.  В академию будут привлекаться дети из Товуза и близлежащих регионов.

Важно, что строительство частично финансируется со стороны ФИФА и УЕФА.

С другой стороны, создание академии, а также реконструкция базы и стадиона позволят клубу успешно пройти процесс лицензирования и принять участие в премьер-лиге в одном из следующих сезонов.

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