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Калашников: Россия поставляет в Армению такое оружие, которое никогда не продает в другие страны

Сегодня в 10:16 ~ 1 минута на чтение 263
Калашников: Россия поставляет в Армению такое оружие, которое никогда не продает в другие страны

Россия поставляет в Армению такое вооружение, которое раньше никогда не поставлялось, заявил председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщают армянские СМИ.

«Так что грех обижаться на Россию в поставке вооружения. Россия продает не только Азербайджану, а своим союзникам и партнерам. К союзникам относится и Армения, продает гораздо больше, такое оружие, которое никогда не продает в другие страны», - сказал Калашников журналистам в Ереване.

А.А.

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