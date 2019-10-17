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Камран Байрамов: «Армения нарушает международное право, удерживая Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова в плену»

Сегодня в 09:48 ~ 1 минута на чтение 238
Камран Байрамов: «Армения нарушает международное право, удерживая Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова в плену»

На 141-й ассамблее Межпарламентского союза в Белграде, в которой принимает участие делегация Милли Меджлиса Азербайджана, состоялось открытое заседание Комитета по продвижению международного гуманитарного права, посвященное Женевским конвенциям.

Как сообщает АзерТАдж, выступая на мероприятии, член делегации, депутат Камран Байрамов заявил, что Азербайджан уважает международное гуманитарное право, придерживается соответствующих Женевских конвенций.

Говоря о серьезных последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, депутат сказал, что Армения, которая проводит оккупационную политику, игнорирует и нарушает принципы международного гуманитарного права, удерживая Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова в плену более пяти лет и подвергая их пыткам.

Он призвал власти Армении освободить мирных жителей как можно скорее.

В рамках Ассамблеи наш депутат также принял участие в панельных обсуждениях на тему «Реализация требований международного права на основе устава и резолюций ООН», прошедших  в постоянном комитете ООН.

В ходе обсуждений К.Байрамов отметил, что резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, иногда выполнялись в течение нескольких дней, а иногда, например, резолюции по нагорно-карабахскому конфликту не выполнялись в течение многих лет, и эта практика создала неприятный прецедент для международного права.

В то же время К.Байрамов выразил сожаление, что Армения, которая более 25 лет не выполняет 4 резолюции Совета Безопасности ООН, до сих пор остается безнаказанной.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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