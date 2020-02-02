Кандидат в депутаты Кянан Джалилов встретился с избирателями – ФОТО – ВИДЕО

Кандидат в депутаты парламента от 91-го Уджарского избирательного округа Кянан Джалилов провел серию встреч с избирателями.

Кянан Джалилов родился в Гяндже, но его род берет свое начало в Уджаре, где в детстве, особенно летом, он бывал довольно часто – видя, какие положительные перемены проводит в стране многоуважаемый господин Президент Ильхам Алиев, который дает возможность молодежи показать и проявить себя во благо нашей Родины, К.Джалилов принял решение о том, что на предстоящих 9 февраля 2020 года внеочередных выборах в Милли Меджлис он будет баллотироваться в депутаты именно от Уджарского района.

В своем недавнем интервью кандидат в депутаты заявил: «Возможно, в свое время я не уделил родному краю должного времени и внимания и теперь хочу восполнить это, достойно проявив себя на благо Уджарского района и его населения, сделать все для того, чтобы жизнь в этом районе стала лучше».

К.Джалилов отмечает, что чувствует себя готовым стать участником позитивных перемен в судьбе родной страны, где сегодня созданы все условия для молодого поколения, чтобы проявить себя, и всевозможных нововведений: «Благодаря своему опыту и образованию я готов проявить и показать себя только и только с самой лучшей стороны и направить все свои усилия во благо дальнейшего процветания моего родного Азербайджана, который я люблю всем сердцем».

В ходе предвыборной кампании К.Джалилов посетил Уджарский район, где провел многочисленные встречи с избирателями, выслушав каждого и поинтересовавшись насущными проблемами, пообещал разрешить их в меру своих возможностей, призвав жителей Уджара принять активное участие в предстоящем голосовании на парламентских выборах: «Нет такого кандидата, который любит Уджар больше, чем я. Приходите на выборы и голосуйте, так как ваш голос решит вашу судьбу и сейчас вам дан шанс, поэтому обязательно примите участие в голосовании».

Кянан Джалилов подчеркивает, что главным приоритетом для него являются люди, отмечая, что для него важно, чтобы его избиратели знали его лично, и именно поэтому он в рамках предвыборной кампании провел и еще проведет множество встреч с жителями Уджарского района.

В случае победы на парламентских выборах, достойный нового парламента кандидат отмечает, что, завоевав с молодыми представителями парламента авторитет в обществе, превратит обновления и реформы во всех сферах в ведущую силу, а говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте в своей предвыборной платформе, К.Джалилов заявляет: «Самое большое желание уджарцев и всех азербайджанцев – освободить захваченный армянскими сепаратистами Нагорный Карабах и семь прилегающих районов от вражеской оккупации. Чтобы сделать это, каждый из нас должен работать неустанно и решительно в этом направлении. Нам нужен Уджар, который способен внести серьезный вклад в борьбу за развивающийся Азербайджан!»

Более подробную информацию о Кянане Джалилове, являющемся выпускником Оксфорда и Кембриджа, читайте по ссылке.

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