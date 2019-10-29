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Kapital Bank открыл новый филиал «Тиджарет»

Сегодня в 12:50 ~ 3 минуты на чтение 94
Kapital Bank открыл новый филиал «Тиджарет»

Kapital Bank ведет активную деятельность в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Очередным проектом в данном направлении стало открытие филиала в новой концепции. Новый филиал «Тиджарет» находится в Торговом центре «Садарак», где сконцентрировано большое количество предпринимателей.

Для того чтобы воспользоваться продуктами и услугами банка, предпринимателям больше не придется ехать в центр столицы или другие территории, где расположены филиалы банка. Филиал «Тиджарет» предлагает предпринимателям такие услуги, как переводы внутри страны и за границу, операции по текущим счетам (внесение и снятие средств), выплата заработной платы сотрудникам, обмен валюты, получение бизнес-карты и карты предпринимателя, размещение вкладов и другие традиционные банковские продукты. С целью повышения финансовой доступности клиентам также предлагаются услуги овердрафт, факторинг, банковские гарантии, аккредитивы, кредиты, кредитные линии и другие продукты.

«Одним из основных направлений и целей проекта по поддержке малого и среднего бизнеса İşinizin bir parçasıyıq («Мы - часть вашей работы») является расширение доступа предпринимателей к банковским услугам и финансовым ресурсам. С этой целью несколько филиалов банка были переориентированы на комплексное обслуживание клиентов корпоративного бизнеса. Открытие отделения «Локбатан» и филиала «Тиджарет», которые были сданы в эксплуатацию совсем недавно, расценивается как продолжение указанных мероприятий. Предприниматели, являющиеся клиентами филиала «Тиджарет», также могут получить оперативную консультацию от персонального менеджера в любое время по любым вопросам», – рассказал директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определенные работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. Филиал «Тиджарет» является 8-м по счету специальным отделом обслуживания малых и средних предпринимателей и корпоративных клиентов. В этом году в 6 филиалах на территории Баку и регионов был осуществлен капитальный ремонт и переезд на новый адрес, сданы в эксплуатацию 5 новых структурных подразделений (отделения и филиалы). Как продолжение проекта трансформации в текущем году планируется проведение капитальных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для информации о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно воспользоваться разделом «Для бизнеса» на сайте банка.

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