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Kapital Bank представил обновленный филиал «Шамкир»

Сегодня в 12:15 ~ 2 минуты на чтение 119
Kapital Bank представил обновленный филиал «Шамкир»

Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. Отремонтированный в соответствии с корпоративными стандартами филиал «Шамкир» функционирует по адресу: г.Шамкир, ул.20 Января, 2. Обновленный филиал позволит клиентам с удобством воспользоваться современными банковскими услугами.

Филиал «Шамкир» предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги. Обновленный филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определенные работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. В этом году в 7 филиалах на территории Баку, Нахчыванской АР и регионов был осуществлен капитальный ремонт и переезд на новый адрес, сданы в эксплуатацию 5 новых структурных подразделений (отделения и филиалы). Как продолжение проекта трансформации в текущем году планируется проведение капитальных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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