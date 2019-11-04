Kapital Bank представил «Студенческие смарт-карты»

1 ноября 2019 года в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялась презентация новой «Студенческой смарт-карты». Новый продукт реализован по инициативе Министерства образования, Центрального банка и UNEC при поддержке Kapital Bank и Mastercard.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, первый заместитель председателя Центрального банка Алим Гулиев, ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде, директор Mastercard в Азербайджане Эрдем Чакар, ректоры высших учебных заведений, официальные лица Министерства образования, депутаты, преподаватели и студенты университета, а также представители средств массовой информации.

«Студенты посредством карты смогут получать стипендии, осуществлять любые платежи внутри страны и за рубежом. Родители, проживающие в регионах, смогут спокойно отправлять финансовые средства своим детям. Студенты смогут использовать смарт-карты при входе в университет, библиотеку UNEC и читальные залы. В будущем возможности смарт-карты расширятся, предусмотрено использование в общественном транспорте, специальных скидочных кампаниях для студентов и в других сферах услуг. Помимо поддержки государственной программы по развитию образования, новый карточный продукт также внесет свой вклад в стимулирование безналичных платежей», - рассказал директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

В конце мероприятия 20 студентам, Президентским стипендиатам, обучающимся на первом курсе UNEC, были вручены студенческие смарт-карты.

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