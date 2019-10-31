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Kapital Bank принял участие в ежегодном собрании АБА

Сегодня в 12:25 ~ 2 минуты на чтение 231
Kapital Bank принял участие в ежегодном собрании АБА

Kapital Bank принял участие в ежегодном съезде Американской банковской ассоциации, который состоялся 27-29 октября 2019 года в городе Сиэтл, США. На мероприятии Kapital Bank был представлен в лице советника председателя Правления Kapital Bank по международным делам Вугара Садига.

На ежегодном совещании с участием экспертов, представляющих различные банки Соединённых Штатов Америки, обсуждались тенденции в сфере финансовых услуг, кибербезопасность, платежные системы, проблемы, стоящие перед участниками банковского сектора, и другие направления. В ходе мероприятия также состоялись дискуссии на темы «Цифровая трансформация банковского дела», «Управление киберрисками», проведены воркшопы, панельные обсуждения и презентации по другим вопросам.

«В текущем году Kapital Bank принимал участие в нескольких международных мероприятиях – форумах, ежегодных встречах глобальных организаций и конференциях. Одно из основных приоритетных направлений ежегодного съезда, организованного Американской банковской ассоциацией, связано с внедрением новшеств в области информационных технологий. Будучи первым банком страны, мы всегда предлагаем нашим клиентам инновационные решения с целью улучшения качества обслуживания. Считаю, что возможность ознакомиться с международным опытом положительно влияет на эффективное выполнение банком своих общественно-значимых функций», – рассказал советник председателя Правления Kapital Bank по международным делам Вугар Садиг.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2017 года является членом Американской банковской ассоциации.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также связавшись с Центром обслуживания клиентов по номеру «196».

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