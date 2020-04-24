1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Карантинный креатив: Ученики бакинской школы перевоплотились в азербайджанских киногероев – ВИДЕО  

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 426
Карантинный креатив: Ученики бакинской школы перевоплотились в азербайджанских киногероев – ВИДЕО  
Фотопроект учительницы бакинской школы №263 попал в новостной выпуск канала ITV. 
 
В новостях ITV рассказали о педагоге начальных классов Расиме Валиевой, которая в период карантина осуществила интересный фотопроект, в рамках которого ее ученики перевоплотились в героев азербайджанских фильмов и знаменитых личностей Азербайджана.  
 
По заданию педагога ученики сфотографировались в образах у себя дома, после чего были сделаны фотоколлажи, попавшие в новостной выпуск ITV и получившие положительный отзыв в социальных сетях. 
 
Ученики начальных классов школы №263 перевоплотились в героев фильмов «Ulduz», «Ögey ana», «Qaraca qız», «Sehrli xalat», «Qayınana», «Nəsimi» и другие – все преображения учеников можно увидеть в видео, представленном для просмотра ниже.  
 
 
Напомним, что ранее соскучившаяся по ученикам учительница из города Сиязань связала кукол, похожих на них – что у нее получилось в итоге, можно увидеть, пройдя по ссылке.  
 
Отметим, что среди азербайджанских пользователей социальных сетей набирает популярность флешмоб #Изоизоляция, в рамках которого находящиеся на карантине люди воспроизводят из подручных материалов композиции известных картин или скульптур – как все это происходит, читайте здесь.   
 
В.Ф, Г.Р.

426

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены