Карантинный креатив: Ученики бакинской школы перевоплотились в азербайджанских киногероев – ВИДЕО  

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Фотопроект учительницы бакинской школы №263 попал в новостной выпуск канала ITV.

В новостях ITV рассказали о педагоге начальных классов Расиме Валиевой, которая в период карантина осуществила интересный фотопроект, в рамках которого ее ученики перевоплотились в героев азербайджанских фильмов и знаменитых личностей Азербайджана.

По заданию педагога ученики сфотографировались в образах у себя дома, после чего были сделаны фотоколлажи, попавшие в новостной выпуск ITV и получившие положительный отзыв в социальных сетях.

Ученики начальных классов школы №263 перевоплотились в героев фильмов «Ulduz», «Ögey ana», «Qaraca qız», «Sehrli xalat», «Qayınana», «Nəsimi» и другие – все преображения учеников можно увидеть в видео, представленном для просмотра ниже.

ссылке. Напомним, что ранее соскучившаяся по ученикам учительница из города Сиязань связала кукол, похожих на них – что у нее получилось в итоге, можно увидеть, пройдя по

здесь. Отметим, что среди азербайджанских пользователей социальных сетей набирает популярность флешмоб #Изоизоляция, в рамках которого находящиеся на карантине люди воспроизводят из подручных материалов композиции известных картин или скульптур – как все это происходит, читайте

В.Ф, Г.Р.