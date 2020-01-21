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Каспийская международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия»

Сегодня в 11:58 ~ 2 минуты на чтение 163
Каспийская международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия»

С 19 по 21 мая в Баку ЭкспоЦентре пройдет Каспийская международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» - IPACK Caspian 2020.

Выставка IPACK Caspian - это международная площадка для демонстрации готовой упаковки, упаковочных материалов, упаковочного оборудования и решений для таких отраслей, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтическая и косметическая индустрии.

В выставке IPACK Caspian 2020 примут участие как азербайджанские производители и поставщики, так и зарубежные компании из России, Турции и других стран. Экспоненты представят готовую упаковку и этикетку, упаковку для перевозки фруктов и овощей, вторичную упаковку и многое другое.

Выставка даст возможность оценить вживую новые материалы, протестировать упаковочное оборудование, узнать о новых тенденциях и возможностях в упаковочной индустрии, выбрать поставщика сырья и решений по упаковке. Это - отличный шанс найти упаковочное решение, которое сделает продукцию максимально привлекательной для покупателя и обеспечит ее сохранность.

Поддержку выставке оказывают Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики. Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers.

Выставка проводится на одной площадке с 14-й Азербайджанской международной выставкой «Сельское хозяйство» и 26-й Азербайджанской международной выставкой «Пищевая промышленность», так как все 3 отрасли находятся в единой производственной цепочке: продукт -  упаковка - реализация. Всю подробную информацию о выставке, а также электронный пригласительный билет на выставку можно получить на официальном сайте www.ipack.ceo.az

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