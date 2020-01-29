Китайская компания HUAWEI заинтересована в расширении сотрудничества с АЗЕРТАДЖ - ФОТО

АЗЕРТАДЖ и китайская компания Huawei, являющаяся одной из ведущих компаний мира в области информационно-коммуникационных технологий, расширят свои связи.

Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече председателя Правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова с заместителем исполнительного директора компании «Huawei Aзербайджан» Янгом Зилонгом и менеджером по продажам Департамента управления Ву Хином.

Отметив, что Азербайджан и Китай являются дружественными странами, Аслан Асланов подчеркнул, что наше государство придает большое значение постоянному развитию сотрудничества с Китаем. Он напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, приняв в апреле прошлого года в Пекине председателя компании Huawei Ляна Хуа, рассказал о перспективах сотрудничества с компанией в области ИКТ. Это является наглядным показателем значения, придаваемого главой нашего государства деятельности компании в Азербайджане.

«Основа сотрудничества между АЗЕРТАДЖ и Huawei была заложена несколько лет назад. Наше агентство оказывало информационную поддержку ряду проектов, реализованных компанией в нашей стране. Уверен, что наши связи будут еще более расширяться и станут взаимовыгодными для обеих сторон», - подчеркнул председатель.

На встрече речь шла о тесных партнерских связях между АЗЕРТАДЖ и китайским агентством Синьхуа. Было отмечено, что агентство также регулярно обменивается информацией с газетой China Daily, читательская аудитория которой составляет более ста миллионов человек. Действующий в Азербайджане Институт Конфуция организовал для сотрудников АЗЕРТАДЖ курсы китайского языка. Агентство более пяти лет распространяет информацию на китайском языке.

Отметив успешную деятельность компании в Азербайджане, Янг Зилонг сказал: «Наша цель - вносить вклад в применение новых технологий в Азербайджане и процесс перехода к инновационной экономике». Напомнив, что при информационной поддержке АЗЕРТАДЖ был реализован ряд проектов, Янг Зилонг сказал, что представляемая им компания заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с агентством.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о влиянии новых технологий на медиа, перспективных направлениях сотрудничества между АЗЕРТАДЖ и Huawei, возможности подписания соглашения о выведении связей на новую плоскость.

1news.az