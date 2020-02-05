Китайский коронавирус: мрачная статистика за минувшие сутки

Согласно данным из ежедневного дайджеста, распространяемого китайским госкомитетом по здравоохранению, эпидемия новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в стране продолжает расти.

За минувшие сутки на материковой части Китая выявлено 3,8 тысячи новых зараженных, сообщает РИА Новости. Умерло только за 4 февраля 65 человек.

Напомним, что днем ранее в Китае было зарегистрировано 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.

Статистика на полночь 5 февраля

"По состоянию на 00:00 часов 5 февраля, в 31 провинции подтверждены 24 324 случая заражения пневмонией, из них, как сообщается:

в тяжелом состоянии - 3 219 человек;

умерло - 490;

выписаны - 892;

подозрение на заражение - 23,3 тысячи.

Под наблюдением - 185,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими.

В Гонконге выявлено 18 случаев (там зарегистрирован 1 летальный исход).

В Макао - 10.

На Тайване - 11 случаев заражения.

По данным Всемирной организации здравоохранения

В 24 странах - 176 зараженных. Больше всего случаев:

в Таиланде - 25;

в Сингапуре - 24;

в Японии - 21;

в Южной Корее - 16;

в Австралии - 13;

в Германии - 12;

в США - 11.

В России

По данным Минздрава, два случая, оба зараженных - граждане КНР.

Единственный летальный случай (не в Китае) зафиксирован на Филиппинах.

РИА Новости