Китайский коронавирус: мрачная статистика за минувшие сутки

Согласно данным из ежедневного дайджеста, распространяемого китайским госкомитетом по здравоохранению, эпидемия новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в стране продолжает расти.
За минувшие сутки на материковой части Китая выявлено 3,8 тысячи новых зараженных, сообщает РИА Новости. Умерло только за 4 февраля 65 человек.
Напомним, что днем ранее в Китае было зарегистрировано 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.
Статистика на полночь 5 февраля
"По состоянию на 00:00 часов 5 февраля, в 31 провинции подтверждены 24 324 случая заражения пневмонией, из них, как сообщается:
в тяжелом состоянии - 3 219 человек;
умерло - 490;
выписаны - 892;
подозрение на заражение - 23,3 тысячи.
Под наблюдением - 185,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими.
В Гонконге выявлено 18 случаев (там зарегистрирован 1 летальный исход).
В Макао - 10.
На Тайване - 11 случаев заражения.
По данным Всемирной организации здравоохранения
В 24 странах - 176 зараженных. Больше всего случаев:
в Таиланде - 25;
в Сингапуре - 24;
в Японии - 21;
в Южной Корее - 16;
в Австралии - 13;
в Германии - 12;
в США - 11.
В России
По данным Минздрава, два случая, оба зараженных - граждане КНР.
Единственный летальный случай (не в Китае) зафиксирован на Филиппинах.
РИА Новости