Китайский Новый год отмечен в Баку - ФОТО

Своеобразной прелюдией к грядущему празднику весны Новруз байрамы стало проведенное в Азербайджанском национальном музее ковра мероприятие, посвященное китайскому Новому году, который с 1911 года называется Праздником весны. Его отличают особые традиции празднования, заложенные с древнейших времен.

Главный цвет китайского Праздника весны — красный, который в народной традиции считается цветом защиты от злого духа. По древнему китайскому преданию, в первый день каждого нового года китайцы должны прятаться от злого чудовища по имени Нянь (в переводе — Год), которое угрожает их жизни, имуществу, может съесть все припасы, словом, натворить много зла. Однажды люди заметили, что чудовище испугалось ребенка, одетого в красную одежду, и с тех пор в преддверии нового года жители Китая стали развешивать красные фонари и обклеивать красивыми узорами, вырезанными из красной бумаги стены и окна своих жилищ, зажигать фейерверки для отпугивания чудовища. Эта традиция сохраняется на протяжении тысячелетий. Вот и на мероприятии в Азербайджанском национальном музее ковра в красный цвет была окрашена традиционная атрибутика праздника: развешанные под потолком огромные китайские фонари, резные узоры, хотя бы малой каплей он присутствовал почти в каждом экспонате развернутой в одном из залов музея выставки изделий декоративно-прикладного искусства Китая.

Мероприятие открыла Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане госпожа Го Минь. Она рассказала о традициях празднования Нового года во всех регионах Китая, а также в почти четырехстах городах более ста стран мира, что способствует взаимопониманию и укреплению связей между народами. «Праздник весны — самый вдохновляющий и радостный семейный праздник в Китае, — сказала госпожа Го Минь. — Мы надеемся, что его празднование в Баку принесет азербайджанскому народу радость, счастье и благополучие». Также посол Китая выразила признательность Азербайджанскому национальному музею ковра и Институту Конфуция в Баку благодарность за содействие в организации мероприятия.

Гостям был показан видеоролик о праздновании Нового года в Китае, а также музыкальная программа, включившая в себя народные китайские танцы и выступления музыкантов. Затем их вниманию было предложено ознакомиться с интересной красочной экспозицией, в которой были представлены образцы народного прикладного искусства, связанные с празднованием Нового года, — резные узоры, традиционные куклы, вышивка, плетенные китайские узелки, гобелен, фотографии с пейзажами Китая и другие экспонаты.

Большое внимание участников мероприятия привлекли демонстрация искусства китайской чайной церемонии, изготовления резных украшений для окон, а также фигурок в технике цзяньчжи — китайского искусства вырезания из бумаги. Желающим, взрослым и детям, была предоставлена возможность пройти спонтанный мастер-класс и освоить это распространенное в Китае искусство: своими руками вырезать из бумаги фонарики, вылепить из пластилина панду, а также не только ознакомиться с искусством чайной церемонии в древних китайских традициях, но и опробовать его вкус. Взрослым и детям, судя по их улыбчивым лицам, все это доставило большое удовольствие.

Новый год в Китае в этом году наступит 25 января. С 10 по 18 января в Азербайджанском национальном музее ковра с двух до четырех часов для детей и взрослых бесплатно будут проводиться мастер-классы, посвященные китайским традициям. Их проведут преподаватели Института Конфуция в Баку.

Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА

Фото АЗЕРТАДЖ